السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 24-2-2024 فى الدورى الإنجليزى

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 24-2-2024 من أكثر التساؤلات التي يطرحها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العالمية، وذلك لرغبتهم في الاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا في مختلف دول العالم.

مواعيد مباريات اليوم السبت 24-2-2024

يعرض الدستور للقراء جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 24-2-2024 في مختلف الدوريات العالمية والمحلية والتي يتنافس فيها مجموعة من أفضل لاعبي رياضة كرة القدم على مستوى العالم حيث جاءت المباريات كما يلي:

مباريات الدوري الإنجليزي

موعد مباراة نادي كريستال بالاس ضد نادي بيرنلي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي أستون فيلا ضد نادي نوتنجهام فورست في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي مانشستر يونايتد ضد نادي فولهام في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي برايتون ضد نادي إيفرتون في تمام الساعة  الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي بورثموت ضد نادي مانشستر سيتي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي آرسنال ضد نادي نيوكاسل في تمام الساعة  الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة.

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242 هدفا و48 ركلة جزاء و24 بطاقة حمراء حصيلة 100 مباراة في دوري نايل

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مباريات الدوري الإسباني

موعد مباراة نادي غرناطة ضد نادي فالنسيا في تمام الساعة  الثالثة عصرا مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي برشلونة ضد نادي خيتافي في تمام الساعة  الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي ديبورتيفو الأفيس ضد نادي ريال ماريكا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي ألميريا ضد نادي أتلتيكو مدريد في تمام الساعة  العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-2-2024


 القنوات الناقلة مباريات اليوم

تنقل مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports ويمكن ضبط إشارة بثها عبر الإحداثيات التالية:-

تردد قناة Bein Sports 1

  • القمر الصناعي: نايل سات.
    التردد: 10810.
    الاستقطاب: أفقي.
    معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة Bein Sports 2

  • القمر الصناعي: نايل سات.
    التردد: 10823.
    الاستقطاب: أفقي.
    معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6.

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