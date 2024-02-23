يُعدّ حضور المباريات في الملعب من أفضل تجارب متابعة كرة القدم، حيث يشعر المشجعون بالاندماج مع أجواء المباراة وحماس الجماهير، ومع اهتمام الجماهير بمتابعة مباريات كرة القدم للدوريات الأجنبية أيضًا يزداد البحث عن مواعيدها والقنوات الناقلة لها كبديل لحضورها في الملاعب، لذا تعرض الدستور جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-2-2024 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم

تقام اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير 2024 3 مباريات في دوري روشن السعودي والتي تنقلها قنوات SSC sports السعودية وهي:

الرياض ضد الرائد في الساعة 17:00.

التعاون والأخدود الساعة: 17:00

الفتح وضمك الساعة: 20:00

موعد مباراة الأهلى وميدياما

يشاهد اليوم محبي الكرة المصرية والنادي الأهلي مباراة الأهلى وميدياما الغاني اليوم الجمعة الساعة 7 مساءً في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6نقاط بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر، وغادر لاعبو النادي الأهلي إلى غانا استعدادًا للمباراة، وتذاع المبارراة عبر قنوات bein sport 6.

القنوات الناقلة مباريات اليوم

يواجه الهلال السوداني بترو إتلتيكو الساعة 19:00 ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا وتذاع عبر قنوات bein sport 5

يواجه أسيك ميموسا نادي سيمبا الساعة 22:00 ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا.

يواجه ريال سوسيداد – فياريال في دوري إسباني ليغا الساعة 23:00 بي ان سبورت 3

يواجه بولونيا -هيلاس فيرونا ضمن مباريات دوري إيطالي سيريا الساعة 22:45

ليفركوزن ضد ماينتس دوري ألماني بوندسليجا 22:30

يواجه الفتوة الساحل في مباريات دوري سوريا ممتاز 14:00

حطين ضد الكرامة في مباريات دوري سوريا ممتاز 14:00

الطليعة ضد جبلة في مباريات دوري سوريا ممتاز 14:00