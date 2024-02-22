بعد انتهاء أزمة الطائرة.. موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا

أصبح البحث عن موعد مباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني، في دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)، هو الشغل الشاغل لكافة محركات جوجل مؤخرا، ويأتي ذلك، بعد تعرض طائرة بعثة المارد الأحمر، التي كانت متوجه بالأمس الأربعاء إلى غانا، لحادثة طارئة، وهو ما جعل مسئولوه الأهلي يطلبون بتأجيل موعد المباراة، إلا أن الفريق الغاني تمسك بإقامة المباراة في موعدها المحدد سلفا.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا

ويحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره ميدياما الغاني، في السادسة مساء غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)، وذلك بعدما رفض فريق ميدياما تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة بناءًا على طلب الاهلى للاتحاد الإفريقى، والذى اشترط موافقة الفريق المضيف هعلى التاجيل للموافقة على طلب الأهلى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي وميدياما الغاني، في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتمتلك القناة القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري لمنافسات دوري المجموعات بالأميرة السمراء، وحتى المباراة النهائية من البطولة داخل منطقة الشرق الأوسط.

موقف الأهلي بمجموعات دوري أبطال إفريقيا

ويتربع الأهلي على قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراة وحيدة و3 تعادلات، بينما لم يتلقى أي هزيمة حتى الآن.

وفي المركز الثاني يأتي شباب بلوزداد الجزائري برصيد 5 نقاط، ثم يانج أفريكانز التنزاني بنفس الرصيد من النقاط، وأخيرا ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، وذلك على حساب الوداد البيضاوي، بالفوز ذهابا هنا بالقاهرة بنتيجة 2/1، والتعادل إيابا بكازابلانكا بالمغرب بنتيجة 1/1، ليحصد المارد الأحمر النجمة الحادية عشر من الأميرة السمراء.