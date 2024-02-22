الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعثة الأهلى تتحرك من أكرا إلى كوماسى لمواجهة ميدياما فى دورى الأبطال

بعثة الاهلى
بعثة الاهلى

بدأت بعثة الأهلى فى التحرك من مدينة أكرا الغانية لكوماسى، وهى المدينة التى تستضيف مباراة الأهلى وميدياما الغانى فى الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

واضطرت بعثة الأهلى للمبيت فى مدينة أكرا بعد تعطل طائرة الأهلى التى كانت تقلهم من القاهرة لكوماسى، عندما نزلت الطائرة فى مطار أكرا للتزود بالوقود.

وحاولت بعثة الأهلى بالتنسيق مع السفير المصرى فى غانا، إيجاد طيران داخلى من أكرا لكوماسى حتى يستكمل الفريق رحلته، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل، وتم تسكين البعثة فى أحد الفنادق القريبة من المطار.

من جانبها طلبت بعثة الأهلى رسميًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف تأجيل مباراة الأهلى وميدياما الغانى لمدة 24 ساعة، بعد تعطل رحلة الفريق فى أكرا.

من جانبه أكد مهند مجدى رئيس بعثة الأهلى فى تصريحات لقناة النادى، أن المارد الأحمر جاهز لخوض مباراة ميدياما مهما كان قرار الاتحاد الإفريقى سواء بالتأجيل أو لعب المباراة فى موعدها.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلى مع ميدياما الغانى فى السادسة من مساء غدٍ الجمعة فى مباراة الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلى قمة المجموعة برصيد 6 نقاط من الفوز فى مباراة والتعادل فى ثلاث مباريات، فيما يحتل ميدياما المركز الرابع فى المجموعة برصيد 4 نقاط.

من جانبه حرص مهند مجدي، على متابعة كافة الترتيبات الإدارية الخاصة لرحلة الفريق من مطار أكرا إلى مطار كوماسي، والاطمئنان على عدم وجود أي عقبات في طريق البعثة بالتنسيق مع السفير أيمن الدسوقي، سفير مصر في غانا، الذي رافق البعثة منذ وصولها إلى مطار أكرا حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.

 

واطمأن رئيس بعثة الأهلي في غانا خلال جلسته اليوم مع خالد بيبو، مدير الكرة على جميع أفراد البعثة، مؤكدًا بذل أقصى جهد ممكن لتسهيل مهمتهم في غانا وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق في مباراة ميدياما. 

 

كما حرص مهند مجدي على الحديث مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وأفراد الجهاز المعاون له بعد الظروف الطارئة التي تعرضت لها الطائرة التي أقلعت بالبعثة من مطار القاهرة، وعدم قدرتها على الطيران من مطار أكرا والمبيت بأحد الفنادق القريبة من المطار.

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