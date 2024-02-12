حسام حسن يطلب تقديم معسكر مارس وإلغاء منصب «المشرف على المنتخب»

يعقد حسام حسن، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، جلسة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، فى مقر «الجبلاية»، اليوم، بعد عودة «العميد» و«علام» من كوت ديفوار.

كان حسام حسن قد حضر المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تُوّج بها كوت ديفوار، بصفته واحدًا من أساطير كرة القدم فى القارة السمراء، فيما حضر جمال علام بصفته رئيسًا لاتحاد الكرة المصرى.

ويتطرق اجتماع حسام حسن مع مسئولى اتحاد الكرة للشكل النهائى للجهاز الفنى لمنتخب مصر، الذى اختاره «العميد» بالتنسيق مع شقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، دون تدخل من «الجبلاية»، إلى جانب الاتفاق على راتب الجهاز بالكامل.

ويبحث «العميد» مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال الاجتماع المنتظر، طبيعة الاستعداد للمرحلة المقبلة، على ضوء ارتباط منتخب مصر بالمشاركة فى بطولة ودية دولية بالإمارات، إلى جانب كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، فى الفترة من ١٨ حتى ٢٦ مارس المقبل.

ويشهد الاجتماع، أيضًا، مناقشة طلب المدير الفنى لمنتخب مصر تقديم موعد انطلاق معسكر «الفراعنة» فى مارس المقبل، ليقام عقب مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر، المقررة إقامتها فى السعودية يوم ٨ مارس المقبل، دون شرط إلى ١٨ من نفس الشهر، وذلك لإفساح المجال أمام الجهاز الفنى الجديد لإقامة معسكر إعداد للمنتخب قبل انطلاق بطولة الإمارات الودية باللاعبين المحليين، على أن ينضم المحترفون فى موعد الأجندة الدولية.

كما يبحث حسام حسن مع مسئولى اتحاد الكرة كيفية التنسيق مع اللاعبين المحترفين، خاصة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، مع دراسة إلغاء منصب المشرف العام على المنتخب، الذى كان يتولاه حازم إمام، والاكتفاء بإبراهيم حسن كمدير للمنتخب يتولى مهمة التنسيق مع جمال علام ومجلس إدارة «الجبلاية».

ويعقد اتحاد الكرة، فى الثالثة عصر غدٍ، داخل أحد فنادق منطقة التجمع الخامس، مؤتمرًا صحفيًا لتقديم الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر، الذى سيقود المهمة حتى مونديال ٢٠٢٦ بأمريكا وكندا والمكسيك، خلفًا للبرتغالى روى فيتوريا، الذى أُقيل عقب خروج «الفراعنة» من دور الـ١٦ ببطولة كأس الأمم الإفريقية.