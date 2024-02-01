الشناوى أحدها.. أسباب مد اتحاد الكرة فترة الانتقالات الشتوية لـ6 فبراير

قرر اتحاد الكرة رسميًا، مد فترة الانتقالات الشتوية إلى يوم 6 فبراير الجاري، بحجة تلقيه مخاطبات من أندية الدوري بمد فترة القيد حتى يتسنى لهم إبرام تعاقدات جديدة.

في البداية، حصل الزمالك على موافقة من الاتحاد الدولى بمد فترة القيد لما بعد 31 يناير الماضي، في ظل ضغط من الزمالك، حتى يتمكن من إبرام صفقات جديدة وقيدها في قائمته، في ظل رفع إيقاف القيد عنه قبل أيام من انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الأصلية، ولكن مع ضغط من الأهلي تراجع اتحاد الكرة عن مد فترة القيد حتى آخر فبراير الجاري.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن إدارة الاتحاد عادت للموافقة على قرار مد فترة القيد حتى يوم السادس من فبراير الجارى، وذلك بعدما تبدل الحال، وأصبح الأهلي هو الذى يطالب بمد فترة القيد، فى ظل رغبته في التعاقد مع حارس مرمى جديد، لغياب محمد الشناوى لمدة تزيد عن 3 أشهر للإصابة بخلع فى الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية الحالية، وقيام الأهلي بعدم استكمال إجراءات التعاقد مع محمد أبوجبل حارس البنك الأهلي، بحجة ظهور اللاعب بمستوى متواضع خلال مشاركته مع المنتخب في الكان.

المستفيدون من قرار اتحاد الكرة بمد فترة الانتقالات الشتوية

يوجد عدد من أندية الدورى سيستفيد من قرار اتحاد الكرة بمد فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أولها الأهلي، الذي ما زال يبحث عن التعاقد مع حارس مرمى جديد يملك الخبرات اللازمة لتعويض غياب محمد الشناوى، وإن كان الأقرب هو عودة على لطفى حارس مرمى الفريق الذي رحل في بداية الموسم لفريق زد، وسيكون التعاقد لمدة 6 أشهر.

كما سيستفيد الإسماعيلي من قرار مد فترة الانتقالات الشتوية، ليتمكن من قيد صفقاته الجديدة، ومواصلة تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد، لمساعدة الفريق على الابتعاد عن منطقة الخطر في جدول الدوري.

وعلى الرغم من قيام الزمالك بإبرام عدد من الصفقات خلال الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أن إدارة الزمالك ما زالت تبحث عن التعاقد مع مهاجم سوبر يستطيع قيادة هجوم الفريق، في ظل تذبذب مستوى المهاجمين الموجودين في الفريق.