الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن مد فترة القيد الشتوى حتى 6 فبراير

الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مد فترة القيد الشتوي للأندية بالدوري الممتاز والقسم الثاني حتى 6 فبراير المقبل.

كما تقرر مد القيد الشتوي لأندية القسمين الثالث والرابع حتى 11 من نفس الشهر.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاطب جميع الاتحادات الأهلية ومنحهم حرية في مد فترة القيد حتى نهاية فبراير بشرط إخبارهم بتمديد فترة القيد قبل 31 ديسمبر، وهو ما وافق عليه اتحاد الكرة وأبلغ الفيفا بالموافقة.

وكانت عدد من الأندية قد رفضت في البداية مد القيد حتى نهاية فبراير، قبل أن يعدل مسؤولو الاتحاد عن قرارهم ويقرروا مد القيد حتى يوم 6 فبراير.

على صعيد آخر، استقر مسئولو اتحاد الكرة، على إقالة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بعد خروج الفراعنة من كأس الأمم الإفريقية.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية من الدور ثمن النهائي عقب الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 8-7 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة لـ"الدستور"، أن اتحاد الكرة استقر على توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة بعد الأداء الضعيف للفريق الوطني والخروج المبكر من البطولة.

وأكد المصدر أن أعضاء اتحاد الكرة ينتظرون عقد اجتماع مع المدرب البرتغالي خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل التفاوض معه لتخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقده، قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الإقالة.

ويحاول مسئولو الاتحاد تخفيض قيمة الشرط الجزائي وهو ما يمنعهم عن الإعلان الرسمي في الوقت الراهن، خاصةً أن البرتغالي يحصل على راتب شهري قدره 240 ألف يورو ويرغب في الحصول على 3 أشهر قيمة الشرط الجزائي والذي يُقدر بـ720 ألف يورو.

اقرأ أيضًا.. "اتحاد الكرة" يعلن حكام مباريات غدًا الخميس بكأس الرابطة

اتحاد الكرة مدة فترة القيد الشتوي القيد الشتوي اتحاد الكرة يعلن مد فترة القيد الشتوي الجبلاية

مواد متعلقة

"اتحاد الكرة" يعلن حكام مباريات غدًا الخميس بكأس الرابطة

اتحاد الكرة يستقر على إقالة فيتوريا.. وهذا موعد الإعلان الرسمى (خاص)

الأكثر قراءة

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"