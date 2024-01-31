"اتحاد الكرة" يعلن حكام مباريات غدًا الخميس بكأس الرابطة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، عن حكام مباريات غدًا الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة.

وتقام الخميس، مباراتين فى بطولة كأس الرابطة ضمن دور الثمانية، حيث يلتقى سيراميكا مع سموحة فى الرابعة والنصف عصرا على استاد المقاولون العرب، فى حين يلعب المصرى البورسعيدى مع بيراميدز فى السابعة والنصف مساء على استاد الجيش ببرج العرب.

ويدير مباراة سيراميكا مع سموحة طاقم حكام مكون من محمد العتباني حكما للساحة ويعاونه كل من أسامة السيد مساعد أول وأحمد زيدان مساعد ثاني وابراهيم محمد حكما رابعا ومحمد الصباحي حكم فيديو ومحمد عباس مايو حكم فيديو مساعد.

ويتولى نادى قمر الدولة مهمة غدارة مباراة لمصري مع بيراميدز، ويعاونه كل من أحمد لطفي مساعد أول وأسامة عبداللطيف مساعد ثاني ومحمد يوسف حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو والسيد شعبان حكم فيديو مساعد.

بيراميدز في مواجهة المصري بكأس الرابطة

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن قائمة مباراة المصري في إطار مباريات بطولة كأس الرابطة.

ويواجه بيراميدز نظيره المصري في السابعة والنصف من مساء الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار مباراة دور الثمانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الثالثة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ.

خط الوسط: إسلام عيسى - محمود زلاكة - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - يوسف أسامة - إبراهيم عادل - أوجو صامويل - صامويل أومسا - محمود دونجا - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس.

وشهدت قائمة بيراميدز غياب رمضان صبحي بسبب الإصابة.

وعاد محمود صابر لاعب نادي بيراميدز؛ للمشاركة مجددًا في تدريبات الفريق بعد عودته من صفوف المنتخب الوطني الأوليمبي.