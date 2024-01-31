الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يستقر على إقالة فيتوريا.. وهذا موعد الإعلان الرسمى (خاص)

فيتوريا
فيتوريا

استقر مسئولو اتحاد الكرة، على إقالة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بعد خروج الفراعنة من كأس الأمم الإفريقية.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية من الدور ثمن النهائي عقب الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 8-7 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة لـ"الدستور"، أن اتحاد الكرة استقر على توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة بعد الأداء الضعيف للفريق الوطني والخروج المبكر من البطولة.

وأكد المصدر أن أعضاء اتحاد الكرة ينتظرون عقد اجتماع مع المدرب البرتغالي خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل التفاوض معه لتخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقده، قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الإقالة.

ويحاول مسئولو الاتحاد تخفيض قيمة الشرط الجزائي وهو ما يمنعهم عن الإعلان الرسمي في الوقت الراهن، خاصةً أن البرتغالي يحصل على راتب شهري قدره 240 ألف يورو ويرغب في الحصول على 3 أشهر قيمة الشرط الجزائي والذي يُقدر بـ 720 ألف يورو.

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