جلسة تحضيرية لأعضاء اتحاد الكرة خارج الجبلاية بسبب فيتوريا

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة عن اتفاق أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على عقد جلسة تحضيرية مساء غد الخميس خارج مقر اتحاد الكرة لمناقشة مصير البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بعد توديع بطولة أمم افريقيا 2023 من دور الـ 16، قبل الاجتماع المقرر له يوم الأحد المقبل لإعلان القرار النهائى بشان مصير المدير الفنى.

وأكد المصدر لـ«الدستور» أن أعضاء اتحاد الكرة ممثلين فى محمد أبو الوفا وعامر حسين والدكتور أيهاب الكومى، طالبوا جمال علام وحازم إمام بضرورة عقد جلسة تشاور للإطلاع على نتائج الجلسة التى عقدها جمال علام وخالد الدرندلى مع فيتوريا بحضور حازم امام فى كوت ديفوار قبل عودة بعثة الفراعنة للقاهرة.

ويسعى أعضاء الجبلاية للتوصل إلى اتفاق ودى مع روى فيتوريا، لفسخ تعاقده مع اتحاد الكرة بالتنازل عن الشرط الجزائى أو الحصول على راتب شهر واحد، حتى لا يتعرض مسئولى الجبلاية للهجوم فى حال لإقالة فيتوريا وتحم الشرط الجزائى كاملا والذى يقدر بحوالى 624 ألف يورو قيمة ثلاثة أشهر.

وسبق أن أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا رسميا يعتذر فيه للشعب المصري بعد خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

وجاء نص بيان الجبلاية على النحو التالي:

يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالاعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة، على ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، المقامة بدولة كوت ديفوار وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة.

كما يتقدم المجلس بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ممثلا عن الدولة والقيادة السياسية المصرية، لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى، لوضع خطة للنهوض بالمنتخبات الوطنية منذ قدوم المجلس الحالي.

وإذ يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه جزء من نسيج الشعب المصري ويشعر بما تشعر به الجماهير المصرية، فإن المجلس بصدد عقد اجتماع يوم الأحد الموافق 4 / 2 / 2024 لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة، والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة، ولن يدخر الاتحاد أي جهد أو فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.