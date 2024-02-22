كولر يستقر على إجراء تغييرات على تشكيل الاهلى أمام ميدياما الغاني

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه الأخير في السادسة مساء، اليوم الخميس، علي ملعب بابا يارا في كوماسي استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

كولر يحدد ملامح التشكيل على هامش التدريب

ويحدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني ملامح التشكيل على هامش التدريب والذي يشهد تغييرات في بعض المراكز عن تشكيل مباراة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الماضية.

واستقر كولر علي عودة اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو والذي استعاد عافيته من الإصابة العضلية التي عاني منها عقب عودته من أمم افريقيا بكوت ديفوار، ويفاضل بين أكرم توفيق وكريم نديفيد لتعويض غياب مروان عطية بسبب تراكم الإنذارات، واللعب بجوار عمرو السولية في وسط الملعب بعد غياب أليوديانج للإصابة.

وعقد مارسيل كولر جلسة خاص مع لاعبي الأهلي أكد علي ضرورة التركيز، بسبب خطورة مهاجمي ميدياما التي تتلخص في الكرات العرضية واللعب على الهجمات المرتدة.

مطالبة لاعبي الفريق باستغلال الهجمات المرتدة

كما طالب المدير الفني من لاعبي الفريق باستغلال الهجمات المرتدة في ظل الاندفاع الهجومي المتوقع للاعبي ميدياما الذي يتسلح بعامل الأرض والجمهور مع ضرورة تضييق المساحات على اللاعبين.

وشدد "كولر" أن هناك مباراتين لا تزال أمامنا في دور المجموعات وهدفنا الفوز بهما والتأهل كمتصدرين للمجموعة سنخوض مباراة صعبة ضد ميدياما في غانا والمباراة الأخيرة ستكون بالنسبة لنا كنهائي.

كولر وكابتن الأهلي يحضران المؤتمر الصحفي

من جانبه يحضر كل من مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول وكابتن الفريق اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ميدياما الغاني في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ويتحدث المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن رؤيتهما لمباراة ميدياما الغاني التي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا.

كما يحضر خالد بيبو مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري الإجتماع الفني، الذي يسبق اللقاء لترتيب أطقم الفريقين وموعد وصول اللاعبين إلي أرض الملعب في حضور مراقب المباراة.

وكان الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس بعثة الفريق في غانا، حرص على متابعة كافة الترتيبات الإدارية الخاصة لرحلة الفريق من مطار أكرا إلى مطار كوماسي، والاطمئنان على عدم وجود أي عقبات في طريق البعثة بالتنسيق مع السفير أيمن الدسوقي، سفير مصر في غانا، الذي رافق البعثة منذ وصولها إلى مطار أكرا حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.