عاجل.. كولر يجرى تغييرات على تشكيل الأهلى ويحذر من خطورة ميدياما

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى مرانه الأخير، غدا الخميس فى السادسة مساءً، على ملعب «بابا يارا» فى مدينة كوماسى، استعدادًا لمواجهة بطل غانا، فى إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

ويحدد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى، ملامح التشكيل النهائى على ضوء أداء اللاعبين فى التدريب الذى يشهد تغييرات فى بعض المراكز مقارنة بتشكيل مباراة شباب بلوزداد الجزائرى فى الجولة الماضية.

واستقر «كولر» على عودة الجنوب إفريقى بيرسى تاو للتشكيلة، بعد أن تعافى من الإصابة العضلية التى عانى منها مؤخرًا عقب انتهاء مشاركة منتخب بلاده فى أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

ويفاضل المدير الفنى بين أكرم توفيق وكريم نيدفيد لتعويض غياب مروان عطية بسبب تراكم الإنذارات، لتأمين وسط الملعب بجوار عمرو السولية، لتعويض غياب أليو ديانج للإصابة.

وعقد السويسرى جلسة خاصة مع لاعبى الأهلى أكد فيها ضرورة التركيز بسبب خطورة مهاجمى ميدياما التى تتلخص فى الكرات العرضية واللعب على الهجمات المرتدة.

وطلب من لاعبى الفريق استغلال الهجمات المرتدة فى ظل الاندفاع الهجومى المتوقع للاعبى ميدياما الذين يتسلحون بعاملى الأرض والجمهور مع ضرورة تضييق المساحات على اللاعبين.

وشدد كولر على أن هناك مباراتين لا تزالان عقبة أمام الأهلى لاجتياز دور المجموعات، وأن الهدف الفوز بهما والتأهل وتصدر المجموعة.

ويحضر المدير الفنى للأهلى مع قائد الفريق، المؤتمر الصحفى، الخاص بمواجهة ميدياما الغانى، اليوم، للحديث عن الخطوط العريضة للقاء، ورؤيتهما للمباراة.

كما يحضر خالد بيبو، مدير الكرة، وسمير عدلى، المدير الإدارى، الاجتماع الفنى، الذى يسبق اللقاء، لترتيب أطقم الفريقين، وموعد وصول اللاعبين إلى أرض الملعب، بحضور مراقب المباراة.

على صعيد آخر، اتفقت إدارة الأهلى مع «كولر» على عودة ثنائى الفريق المعارين لسيراميكا كليوباترا، محمد شكرى، الظهير الأيسر، والمحترف الجزائرى أحمد قندوسى، إلى القلعة الحمراء فى نهاية الموسم.

وقال مصدر إن «كولر» شدد خلال حديثه مع جهاز الكرة فى نادى الأهلى على أن اللاعبين فى حالة فنية وبدنية جيدة ويستحقان العودة، وأنهما من أبرز اللاعبين الذين لفتوا انتباهه فى بطولة الدورى الممتاز خلال الفترة الماضية.