رغم الهزيمة.. ميلان يعبر رين الفرنسى ويتأهل إلى ثمن نهائى الدورى الأوروبى

انتصر فريق رين الفرنسي على ضيفه ميلان الإيطالي في المباراة التي جمعتهما بإياب ملحق دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، بثلاثة أهداف لهدفين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

واستحوذ ميلان على مجريات اللعب في الشوط الأول، بينما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وفي مستوى متوسط.

وسجل بنيامين بوريجو هدف التقدم لفريق رين في الدقيقة 11 من عمر المباراة بصناعة من زميله سانتاماريا.

وحاول لاعبو فريق ميلان العودة في النتيجة خلال الدقائق التالية وتسجيل هدف التعادل، وسجله لوكا يوفيتش في الدقيقة 22 بصناعة ثيو هيرنانديز.

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية في الدقائق التالية لتسجيل هدف التقدم.

وسدد لاعبو رين 4 كرات على المرمى من 10 محاولات خلال الشوط الأول، وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع 4 تسديدات، مقابل تسديدتين من 6 محاولات لفريق ميلان وخرجت 2 من الملعب واعترض الدفاع مثلهما.

واستحوذ لاعبو ميلان على مجريات اللعب بنسبة 53% مقابل 47% لصالح فريق رين.



وانقلب الاستحواذ في الشوط الثاني لصالح فريق رين، كما قدم لاعبوه أداءً هجوميًا مميزًا وكانوا أفضل من ميلان.

وعاد بوريجو وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، ولم يستمر تقدمهم سوى 4 دقائق فقط قبل أن يسجل رافائيل لياو هدف التعادل في الدقيقة 58.



وعادل بوريجو وأضاف الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 68 من ركلة جزاء أخرى.

وحاول لاعبو رين إضافة الهدف الرابع والاقتراب من فرصة التأهل على حساب ميلان ولكن دفاعات ميلان نجحت في خنق كل محاولاتهم لتنتهي المباراة بمجموع 5 - 3 لصالح ميلان ويتأهل للدور المقبل.

وسدد لاعبو رين 8 كرات على المرمى من 23 محاولة وخرجت 7 كرات من الملعب واعترض الدفاع 8 تسديدات، مقابل 5 تسديدات من 10 محاولات لفريق ميلان وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين.

واستحوذ لاعبو رين على مجريات اللعب بنسبة 52% مقابل 48% لصالح فريق ميلان.

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