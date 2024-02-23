الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

242 هدفا و48 ركلة جزاء و24 بطاقة حمراء حصيلة 100 مباراة في دوري نايل

فريق انبي متصدر دوري
فريق انبي متصدر دوري نايل

تنطلق اليوم مباريات الأسبوع الرابع عشر لمسابقة دوري نايل وكان من المفترض إقامة 117 مباراة فى أول 13 أسبوعا لكن اقتصر الأمر على 100 مباراة وتم تأجيل 17 مباراة .

المباريات المائة التي أقيمت في دوري نايل انتهت 68 مباراة منها بالفوز و32 مباراة بالتعادل وشهدت تسجيل 242 هدفا .

المباريات التي انتهت بالفوز منها 23 مباراة بالفوز 1- صفر و16 مباراة بالفوز 2- 1 وعشر مباريات بنتيجة 2- صفر وسبع مباريات بالفوز 3-1 وخمس مباريات بالفوز 3-2 وثلاث مباريات بالفوز 4 – صفر ومباراتان بنتيجة 3- صفر ومباراة واحدة بالفوز 4-2 وأخرى بالفوز 5-1 .

والمباريات التي انتهت بالتعادل منها 12 مباراة بالتعادل 1-1 وعشر مباريات بالتعادل السلبي و8 مباريات بنتيجة 2-2 ومباراتان بالتعادل 3-3 .

48 ركلة جزاء و24 حالة طرد 

شهدت المباريات المائة التي أقيمت في دوري نايل احتساب الحكام 48 ركلة جزاء سجل منها 33 هدفا وتم إهدار 15 ركلة ..ويعتبر زد إف سي أكثر الفرق حصولا على ركلات الجزاء وحصل على ست ركلات يليه سموحة برصيد 5 ركلات والمقاولون والبنك الأهلي والجونة وحصل كل منهم على أربع ركلات .

وفي المقابل المقاولون هو أكثر فريق احتسبت ضده ركلات جزاء "7ركلات" يليه مودرن فيوتشر والجونة وزد إف سي واحتسب ضد كل منهم خمس ركلات .

ويعتبر البنك الاهلي أكثر الفرق إهدارا لركلات الجزاء وأهدر لاعبو ثلاث ركلات من أصل أربع ركلات حصل عليها الفريق ..والأهلي هو الفريق الوحيد لذي لم يحصل على ركلات جزاء وفي المقابل لم تحتسب أى ركلة جزاء على فرق المصري وبيرامديز وسيراميكا كليوباترا .

عدد حالات الطرد وصل عددها إلى 24 حالة ويعتبر بلدية المحلة أكثر فرق دوري نايل حصولا على البطاقات الحمراء وحصل لاعبوه على أربع بطاقات  يليه الجونة وسيراميكا كليوباترا وحصل كل منهما على ثلاث بطاقات وهناك ستة فرق لم يتعرض لاعبوها للطرد وهم الأهلي والاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر وفاركو والمقاولون والداخلية.

عبد العزيز السيد أكثر الحكام ظهورا 

تولى 34 حكما إدارة المباريات المائة التي أقيمت في دوري نايل حنى الأن يتقدمهم عبد العزيز السيد الذي أدار خمس مباريات يليه سبعة حكام أدار كل منهم أربع مباريات وهم محمد عادل وإبراهيم نور الدين ومصطفى عثمان ومحمود ناجي ومحمود بسيوني وطارق مجدي ومحمود البنا .

وأدار ثلاث مباريات كل من صبحي العمراوي وهشام القاضي ومحمد العتباني ومحمد الغازي وأحمد الغندور وأمين عمر ومحمد سلامة ميدو وحمادة القلاوي ومحمد معروف ومحمد عباس قابيل ووائل فرحان وإبراهيم محمد ومحمود ناصف ووليد عبد الرازق ومحمد يوسف ونادر قمر الدولة .

وأدار مباراتين كل من حسني سلطان ومحمود الدسوقي والسيد شعبان وأحمد جمال ومحمود وفا وأحمد حمدي ومصطفى الشهدي والسيد منير وعاطف حسين ..وهناك حكم أدار مباراة واحدة وهو خالد جمال الغندور.

بطولة دوري نايل زد إف سي المقاولون عبد العزيز السيد محمد عادل

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