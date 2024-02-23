ترتيب فرق مجموعة الصعود في دوري المحترفين ومواعيد مباريات الأسبوع الثالث

تعتبر مباراة وادي دجلة والسكة الحديد هى الأهم والأقوى بين مباريات الأسبوع الثالث لمجوعة الصعود في المرحلة الأخيرة لمسابقة دوري المحترفين لعدة أسباب أهمها تناقض نتائج الفريقين؛ وفاز السكة الحديد على راية وبروكسي ورفع رصيده إلى 35 نقطة ودخل دائرة المنافسة على الصعود للدوري الممتاز عكس وادي دجلة الذي خسر أمام بروكسي ثم تعادل مع غزل المحلة.

والسبب الأهم هو أن المباراة لاتقبل نتيجة سوى الفوز بالنسبة للفريقين السكة الحديد للتساوي مع وادي دجلة في رصيد 38 نقطة أماموادي دجلة فالتعادل لن يفيده وقد يطيح به للمركز الرابع إذا فاز غزل المحلة على القناة وفاز حرس الحدود على بروكسي.

ومن المواجهات القوية أيضا مباراة بروكسي وحرس الحدود التي تمثل الأمل الأخير لفريق بروكسي في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز في حين يسعى حرس الحدود لتحقيق فوزه الأول في المرحلة الأخيرة وإيقاف نزيف النقاط الذي جعل الفريق يتراجع للمركز الرابع .

نفس الأمر ينطبق عى مباراة بتروجت وطنطا التي يرفع خلالها فريق طنطا شعار لابديل عن الفوز والوصول للنقطة 35 للتمسك بأماله في الصعود خاصة إذا جاءت نتائج باقي الفرق لصالحه أما بتروجت فلم يحقق الفوز في المرحلة الأخيرة وتعادل مع حرس الحدود ولافيينا لكنه مازال في الصدارة بفارق 8 نقاط عن غزل المحلة ووادي دجلة.

المباراة الأسهل في الأسبوع الثالث قد تكون من نصيب غزل المحلة الذي يستضيف فريق القناة وهو أحد فريقين فقد كل حظوظهما في المنافسة عبى الصعود للدوري الممتاز وهما القناة وراية .

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لمجموعة الصعود

بتروجت × طنطا الثالثة عصرا

بروكسي × حرس الحدود الثالثة عصرا

وادي دجلة × السكة الحديد الثالثة عصرا

راية × لافينا الثالثة عصرا

غزل المحلة × القناة الخامسة والنصف مساء.

ترتيب فرق مجموعة الصعود

1.بتروجت 47 نقطة

2.غزل المحلة 39 نقطة

3.وادي دجلة 39 نقطة

4.حرس الحدود 38 نقطة

5.لافيينا 37 نقطة

6.لسكة الحديد 35 نقطة

7.بروكسي 32 نقطة

8.طنطا 32 نقطة

9.راية 29 نقطة

10.القناة 28 نقطة