دورى المحترفين.. لافيينا يتعادل مع بتروجت وطنطا يهزم القناة بهدف

تعادل لافيينا مع بتروجت بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بملعب الأسيوطي سبورت في الأسبوع الثاني لمجموعة الصعود في مسابقة دوري المحترفين؛ ليرتفع رصيد بتروجت إلى 47 نقطة، ويرتفع رصيد لافيينا إلى 37 نقطة.

بدأ الشوط الأول سريعًا من الفريقين، وأتيحت لكل منهما فرصة في أول 20 دقيقة وأنقذ كاميني حارس لافيينا مرماه من هدف مؤكد لإسماعيل بامبا.

في الدقيقة 27 انطلق هشام نيمار ودخل منطقة الجزاء ومرر الكرة لحازم أبو سنة، الذي هيأها لنفسه وسدد داخل المرمى مسجلا هدف التقدم لفريق لافيينا.

في الدقيقة 41 مرر رشاد المتولي كرة في عمق الدفاع أخطأ إسماعيل بامبا في استقبالها وأهدر فرصة للانفراد بالحارس كاميني.. واحتسب الحكم أحمد العباسي أربع دقائق وقتا بدلا من الضائع.

بنفس الأداء السريع للفريقين بدأ الشوط الثاني، وفي الدقيقة 58 دفع أحمد صلاح، المدير الفني لفريق لافيينا بنزول حمدي المتولي بدلًا من أوين، وفي الدقيقة 71 مرر محمود شديد كرة عالية داخل منطقة الجزاء سقطت خلف الحارس كاميني وارتدت من العارضة.

في الدقيقة 73 دفع أحمد صلاح بحازم مرسي وناد قمر ومحمد أسامة بدلًا من هشام نيمار وحازم أبوسنة ويوسف فهيد لتأمين الدفاع، لكن في الدقيقة 75 نجح البديل أحمد الصعيدي في تسجيل الهدف الثاني لبتروجت.

في الدقيقة 79 شارك عمر عسلية بدلًا من أحمد سكولز في فريق لافيينا وخلال الدقائق الأخيرة حاول كل فريق خطف هدف الفوز دون جدوى لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وفي طنطا نجح فريق طنطا في الفوز على القناة بهدف سجله عوض التهامي في الدقيقة 28 في المباراة التي أدارها الحكم حسام عزب ليرتفع رصيد طنطا إلى 32 نقطة ويتوقف رصيد القناة عند 28 نقطة.