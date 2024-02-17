السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول .. لافيينا يتقدم على بتروجت بهدف "أبوسنة"

فريق لافيينا
فريق لافيينا

انتهى الشوط الأول من مباراة لافيينا وبتروجت، المقامة بملعب الأسيوطي سبورت في الأسبوع الثاني لمجموعة الصعود في مسابقة دوري المحترفين بتقدم فريق لافيينا بهدف سجله حازم أبوسنة في الدقيقة 27 .

بدأ الشوط الأول سريعا من الفريقين وأتيحت لكل منهما فرصة في أول 20 دقيقة، وأنقذ كاميني حارس لاقيينا مرماه من هدف مؤكد لإسماعيل بامبا.

هدف حازم أبوسنة 

في الدقيقة 27 انطلق هشام نيمار ودخل منطقة الجزاء ومرر الكرة لحازم أبو سنة الذي هيأها لنفسه وسدده داخل المرمى مسجلا هدف التقدم لفريق لافيينا.

في الدقيقة 41 مرر رشاد المتولي كرة في عمق الدفاع أخطأ إسماعيل بامبا في استقبالها وأهدر فرصة للانفراد بالحارس كاميني.

واحتسب الحكم أحمد العباسي أربع دقائق وقت بدلًا من الضائع لم تشهد جديدا؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم لافيينا بهدف دون رد.

بدأ لافيينا المباراة بتشكيل مكون من كاميني في حراسة المرمى وعبد الرحمن جادو ومحمد جبس وعمر عبد الشافي ومحمود الحلواني في الدفاع ومحمد أشرف وأحمد سكولز وهشام نيمار وأوين في الوسط وحازم أبوسنة ويوسف فهيد في الهجوم.

وبدأ بتروجت الشوط الأول بتشكيل مكون من محمد أبوالنجا في حراسة المرمى ومحمود شديد قناوي وهادي رياض وأحمد عبد المنعم ووينفول كوبينا في الدفاع ورشاد المتولي وتوفيق محمد وحجاج عويس وسامح إبراهيم في الوسط وأحمد رضا وإسماعيل بامبا في الهجوم.

بطولة دوري المحترفين لافيينا بتروجت هشام نيمار حازم أبو سنة

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