السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حرس الحدود يستضيف راية والسكة الحديد يواجه بروكسي في دوري المحترفين

السكة الحديد فاز
السكة الحديد فاز في الجولة الأولى على راية

تقام في الثالثة عصر اليوم السبت، ثلاث مباريات في الأسبوع الثاني لمجموعة الصعود في مسابقة دوري المحترفين، حيث يحل بروكسي ضيفا على فر يق السكة الحدود، ويلتقي حرس الحدود مع راية وطنطا مع القناة.

حرس الحدود يسعى للفوز على راية

في ملعب حرس الحدود بالإسكندرية يلتقي حرس الحدود بقيادة محمد مكي فريق راية بقيادة محمد حليم ويحتل حرس الحدود المركز الرابع برصيد 37 نقطة بينما يتواجد راية في المركز الأخير برصيد 28 نقطة .

وتعادل حرس الحدود في مباراته الأولى مع بتروجت بهدف لكل منهما ويسعى للفوز والوصول للنقطة 40 والانفراد بالمركز الثاني إذا انتهت مباراة وادي دجلة وغزل المحلة بالتعادل.

وفي المقابل خسر راية في الجولة الأولى أمام السكة الحديد بهدفين نظيفين والفارق بينه وبين المركز الثالث عشر نقاط سيكون من الصعب تعويضها في المباريات ال 8 المتبقية لكل فريق .

يدير المباراة محمد ناصر عباس ويساعده عمران فريج وعلاء علي السروي ومعهم أحمد ناصر حكما رابعا .

حرس الحدود تعادل في مباراته الأولى مع بتروجت

السكة الحديد يصطدم ببروكسي

وفي ستاد السويس الجديد يستضيف السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد فريق بروكسي بقيادة محمد حامد ويحتل الفريقان المركزين السادس والسابع ولكل منهما 32 نقطة .

الفريقان نجحا في تحقيق الفوز في الجولة الأولى وفاز السكة الحديد على راية بهدفين نظيفين وفاز بروكسي على وادي دجلة بهدف دون رد لذلك يرفع الفريقان شعار لابديل عن الفوز والوصول للنقطة 35 والاستمرار في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز أما التعادل فلن يفيد الفريقين.

يدير المباراة محمود رشدي ويساعده وائل فتحي ومحمد القراقصي ومعهم محمد عبد الحافظ حكما رابعا .

مباراة هادئة بين طنطا والقناة

ويحل القناة ضيفا على فريق طنطا في مباراة هادئة بعد ابتعاد الفريقين بشكل كبير عن المنافسة على الصعود للدوري الممتاز بعد هزيمة طنطا في الجولة الأولى أمام غزل المحلة بثلاثة أهداف نظيفة وتوقف رصيده عند 29 نقطة وهزيمة القناة أمام لافيينا بهدف دون رد وتوقف رصيه عند 28 نقطة.

يدير المباراة حسام عزب ويساعده محمد القاضي ومحمد أحمد حسين ومعهم أحمد حامد فهيم حكما رابعًا.

بطولة دوري المحترفين بروكسي السكة الحدود حرس الحدود طنطا

مواد متعلقة

دوري المحترفين.. دجلة يستضيف غزل المحلة ولافيينا يصطدم ببتروجت

الاتصالات يستضيف المقاصة والنجوم يصطدم بشبين والتعدين يواجه دكرنس فى دورى المحترفين

مجموعة الصعود بدوري المحترفين.. بتروجت يخطف التعادل مع الحدود في الوقت الضائع

الأكثر قراءة

اصطحب معه محتجزين مفرج عنهم.. كواليس لقاء الرئيس الإسرائيلى برئيس وزراء قطر

تفاصيل خطة الاحتلال لمنع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى فى رمضان

"خفاجي" يقدم روشتة لمواجهة ارتفاع الأسعار والحد من هيمنة الدولار

"فتح" تكشف حقيقة تراجع الاحتلال الإسرائيلى عن اجتياح رفح

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 17-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية لليوم 134 على التوالى

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية