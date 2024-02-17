حرس الحدود يستضيف راية والسكة الحديد يواجه بروكسي في دوري المحترفين

تقام في الثالثة عصر اليوم السبت، ثلاث مباريات في الأسبوع الثاني لمجموعة الصعود في مسابقة دوري المحترفين، حيث يحل بروكسي ضيفا على فر يق السكة الحدود، ويلتقي حرس الحدود مع راية وطنطا مع القناة.

حرس الحدود يسعى للفوز على راية

في ملعب حرس الحدود بالإسكندرية يلتقي حرس الحدود بقيادة محمد مكي فريق راية بقيادة محمد حليم ويحتل حرس الحدود المركز الرابع برصيد 37 نقطة بينما يتواجد راية في المركز الأخير برصيد 28 نقطة .

وتعادل حرس الحدود في مباراته الأولى مع بتروجت بهدف لكل منهما ويسعى للفوز والوصول للنقطة 40 والانفراد بالمركز الثاني إذا انتهت مباراة وادي دجلة وغزل المحلة بالتعادل.

وفي المقابل خسر راية في الجولة الأولى أمام السكة الحديد بهدفين نظيفين والفارق بينه وبين المركز الثالث عشر نقاط سيكون من الصعب تعويضها في المباريات ال 8 المتبقية لكل فريق .

يدير المباراة محمد ناصر عباس ويساعده عمران فريج وعلاء علي السروي ومعهم أحمد ناصر حكما رابعا .

حرس الحدود تعادل في مباراته الأولى مع بتروجت

السكة الحديد يصطدم ببروكسي

وفي ستاد السويس الجديد يستضيف السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد فريق بروكسي بقيادة محمد حامد ويحتل الفريقان المركزين السادس والسابع ولكل منهما 32 نقطة .

الفريقان نجحا في تحقيق الفوز في الجولة الأولى وفاز السكة الحديد على راية بهدفين نظيفين وفاز بروكسي على وادي دجلة بهدف دون رد لذلك يرفع الفريقان شعار لابديل عن الفوز والوصول للنقطة 35 والاستمرار في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز أما التعادل فلن يفيد الفريقين.

يدير المباراة محمود رشدي ويساعده وائل فتحي ومحمد القراقصي ومعهم محمد عبد الحافظ حكما رابعا .

مباراة هادئة بين طنطا والقناة

ويحل القناة ضيفا على فريق طنطا في مباراة هادئة بعد ابتعاد الفريقين بشكل كبير عن المنافسة على الصعود للدوري الممتاز بعد هزيمة طنطا في الجولة الأولى أمام غزل المحلة بثلاثة أهداف نظيفة وتوقف رصيده عند 29 نقطة وهزيمة القناة أمام لافيينا بهدف دون رد وتوقف رصيه عند 28 نقطة.

يدير المباراة حسام عزب ويساعده محمد القاضي ومحمد أحمد حسين ومعهم أحمد حامد فهيم حكما رابعًا.