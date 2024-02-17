السبت 17 فبراير 2024
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رياضة

ترتيب هدافى دورى المحترفين قبل بدء مباريات الجولة الثانية بالمرحلة الأخيرة

حسام بركات
حسام بركات

ينفرد حسام بركات مهاجم بروكسي بصدارة هدافي دوري المحترفين قبل انطلاق مباريات الأسبوع الثاني من المرحلة الأخيرة اليوم برصيد عشرة أهداف.

ويتقدم حسام بركات بفارق هدف عن محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود وعلي حسين مهاجم وادي دجلة وإسماعيل بامبا مهاجم بتروجت.

ترتيب هدافي دوري المحترفين 

1. حسام بركات "بروكسي" برصيد عشرة أهداف .

2. محمود ممدوح "حرس الحدود" وعلي حسين "وادي دجلة" وإسماعيل بامبا "بتروجت" ولكل منهم تسعة أهداف.

3. محمود دياسطي "وادي دجلة" ومحمد عصام "السكة الحديد" وسايكو كونتيه "القناة" ومحمد عاطف "طنطا" ولكل منهم  سبعة أهداف.

4. سامح إبراهيم "بتروجت" وعمار شرف الدين "بروكسي" والغاني نانا أنتوي "طنطا" وأحمد حسني "دكرنس" وحسام عرفات “أسوان” ولكل منهم ستة أهداف.

5. محمد النجيلي ومحمود أبوجودة "حرس الحدود" ومصطفى سلطان " بتروجت " والموريتاني أحمد سالم وحازم أبوسنة "لافيينا" ومحمود عبد العاطي "السكة الحديد" وأبو بكر سيلا "راية" وأحمد رأفت "المقاصة"، ولكل منهم خمسة أهداف.

6. عبده يحيى ورجب مارو "غزل المحلة" وعمرعبد الشافي عسلية ومحمود الحلواني "لافيينا" ومحمد عبد العاطي "وادي دجلة"، وباسم عادل "السكة الحديد" وطه النادي وعمرو جمعة "راية " ولكل منهم أربعة أهداف .

7. محمود تايسون "النصر للتعدين" وأكرم عبد ربه "القناة" ومحمد بهاء "الاتصالات" ولكل منهم أربعة أهداف.

8. أحمد رضا ووينفول كوبينا "بتروجت" ومحمد جابر وتشارلز باسي "غزل المحلة" وأنيكور أوين "لافيينا"، ولكل منهم ثلاثة أهداف.

9. موسى سيسياى "أسوان" وعبد الرحمن بودي وياسر زحلق "الاتصالات" ومحمود أجوجو وإبراهيم جلال ومحمد مجدي "أبوقير للأسمدة" ويحيى زكريا ويوسف عطاي "المقاصة" ومعتز إبراهيم "دكرنس" ولكل منهم ثلاثة أهداف .

10. أحمد خالد "بترول أسيوط" وناصر الفار ومحمود السيد وعمرو بركات "مكادي" ولكل منهم ثلاثة أهداف.

هدافو دوري المحترفين حسام بركات محمود ممدوح علي حسين إسماعيل بامبا

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