الشوط الأول.. غزل المحلة يتعادل مع وادى دجلة والسكة الحديد يتقدم على بروكسى

انتهى الشوط الأول من مباراة وادي دجلة وغزل المحلة، المقامة باستاد السلام في الأسبوع الثاني لمجموعة الصعود في مسابقة دوري المحترفين بالتعادل بدون أهداف.

سيطر وادي دجلة على مجريات اللعب في الدقائق العشر الأولى، ثم دخل غزل المحلة أجواء المباراة، وبمرور الوقت دانت السيطرة لغزل المحلة دون خطورة على المرمى.

نال أحمد داهش، لاعب وادي دجلة إنذارًا، كما قام الحكم محمود حسين بإنذار أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني لغزل المحلة، والكرواتي إيجور توليتشالمدي الفني لوادي دجلة للاعتراض على قراراته.

احتسب الحكم ثلاث دقائق وقتا بدلا من الضائع، لم تشهد جديدا؛ لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ وادي دجلة الشوط الأول بتشكيل مكون من عبد الكافي رجب في حراسة المرمى وعبد الكافي رجب ومؤمن عاطف ومحمد جابر وعمر عدلي وأحمد داهش في الدفاع وكلاسين وإسلام كانو ومحمد رزق ويوسف أويا في الوسط ومحمود دياسطي وعلي حسين في الهجوم.

وبدأ غزل المحلة الشوط الأول بتشكيل مكون من محمود الحضري في حراسة المرمى، وبسام وليد وأحمد طارق وعمرو الجزار ويحيى زكريا في الدفاع ومحمد جابر ومحمود عبد العزيز وإسلام مجدي وشيكو محارب، في الوسط، وأحمد رفعت ريفو وعبده يحيى في الهجوم.

وفي الإسكندرية انتهى الشوط الأول من مباراة حرس الحدود وراية المقامة بملعب حرس الحدودبالتعادل بدون أهداف.

السكة الحديد ستقدم على بروكسي

وفي السويس انتهى الشوط الأول من مباراة السكة الحديد وبروكسي بتقدم السكة الحديد بهدف سجله محمد سمارة في الدقيقة 28.

وفي طنطا انتهى الشوط الأول من مباراة طنطا والقناة بتقدم طنطا بهدف سجله عوض التهامي.