السكة الحديد يهزم بروكسى ودجلة يتعادل مع غزل المحلة فى دورى المحترفين

تعادل وادي دجلة مع غزل المحلة بدون أهداف في لمباراة التي أقيمت باستاد السلام في الأسبوع الثاني لمجموعة الصعود في مسابقة دوري المحترفين، ليرتفع رصيد كل فريق إلى 39 نقطة.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وغابت فيه الخطورة على المرميين وسيطر وادي دجلة على مجريات اللعب في الدقائق العشر الأولى، ثم دخل غزل المحلة أجواء المباراة.

وشهد الشوط الأول حصول أحمد داهش، لاعب وادي دجلة، على إنذار، كما قام الحكم محمود حسين بإنذار أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني لغزل المحلة والكرواتي إيجور توليتش المدير الفني لوادي دجلة للاعتراض على قراراته.

في بداية الشوط الثاني دفع أحمد عيد عبد الملك بكريم أشرف بدلا من محمد جابر وتحسن أداء الفريقين ولاحت فرصة خطيرة لوادي دجلة في الدقيقة 50 وأهدر عبده يحيى، لاعب غزل المحلة فرصة لاتقل خطورة في الدقيقة 58 .

في الدقيقة 61 تلقي أحمد رفعت ريفو كرة عرضية وسددها برأسه بين يدي عبد الكافي رجب حارس دجلة، وحصل يوسف أويا على إنذار لادعائه السقوط داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة 63 دفع أحمد عيد عبد الملك بعبد الرحيم عموري وأحمد سالم بدلًا من شيكو محارب وأحمد رفعت ريفو ورد إيجور توليتش بإشراك محمد كماتشو بدلًا من أحمد داهش.

في الدقيقة 73 دفع إيجور توليتش بأكرم عبد ربه ووليد عادل بدلًا من محمد رزق وعلي حسين ودفع أحمد عيد عبد الملك بخالد الإخميمي والكومي بدلًا من بسام وليد ويحيى زكريا.

في الدقيقة 88 دفع توليتش بأحمد صلاح ووعمار شرف الدين بدلًا من محمود دياسطي ويوسف أويا واحتسب الحكم سبع دقائق وقت بدل ضائع لن تتغير خلالها النتيجة لتتهى المباراة بالتعادل بدون أهداف.

وفي الإسكندرية تعادل حرس الحدود مع راية بهدف لكل منهما التي أدارها الحكم محمد ناصر عباس؛ ليرتفع رصيد حرس الحدود إلى 38 نقطة ويرتقع رصيد راية إلى 29 نقطة.. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني سجل مصطفى جمال هدف التقدم لحرس الحدود وتعادل عمرو مصطفى لراية.

مباراة السكة الحديد وبروكسي

وفي السويس فاز السكة الحديد على بروكسي بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم محمود رشدي، ليرتفع رصيد السكة الحديد إلى 35 نقطة ويتوقف رصيد الأسيوطي عند 32 نقطة.. انتهى الشوط الأول بتقدم السكة الحديد بهدف سجله محمد سمارة في الدقيقة 28 وفي الشوط الثاني سجل محمد جمال الهدف الثاني للسكة الحديد.