الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

التشكيل.. «موديست» يقود هجوم الأهلى فى مواجهة ميدياما الغانى بدورى الأبطال

كولر
كولر

 أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  تشكيل فريقه  لمواجهة ميدياما الغاني، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب بابا يارا في مدينة كوماسي بغانا، ضمن منافسات الجولة الخامسىة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني. 

خط الوسط: عمرو السولية، كريم وليد "نيدفيد"، إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو، أنتوني موديست، حسين الشحات.

تاريخ مواجهات الأهلي والأندية الغانية 

تعد مباراة اليوم هي الثانية بين الفريقين الأهلي وميدياما الغاني في تاريخ مباريات بطولات الأندية الإفريقية، كانت المباراة الأولى يوم 25 نوفمبر 2023م في افتتاح مباريات دوري المجموعات، وانتهت بفوز الأهلي 3- صفر، أحرزها محمود كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن.

وخلال مواجهات الأهلي مع الأندية الغانية أقيمت سبع عشرة مباراة، فاز الأهلي في سبع مباريات وتعادل في خمس مباريات، وفازت الأندية الغانية في خمس مباريات، أحرز لاعبو الأهلي في هذه المباريات 24 هدفاً، وتلقت شباكه ثلاثة عشر هدفاً.

أكبر نتيجة للأهلي أمام الأندية الغانية، كانت الفوز 4- صفر على أشانتي كوتوكو عام 2006، و 4-1 على بريكيوم تشيلسي عام 2012، و3- صفر على كل من أشانتي كوتوكو في ذهاب نهائي بطولة إفريقيا لبطال الدوري عام 1982، وميدياما في افتتاحية مباريات المجموعة هذا الموسم، وأكبر فوز للأندية الغانية على الأهلي حققه هارتس أوف أوك في دور الثمانية لبطولة إفريقيا لأبطال الدوري عام 1977 بنتيجة 3- صفر.

في المقابل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، تغادر غانا مساء اليوم بعد الانتهاء من مباراة ميدياما.

وتتوجه بعثة الأهلي من استاد بابا يارا إلى مطار كوماسي مباشرة بعد الانتهاء من مباراة ميدياما، للبدء في رحلة العودة إلى القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع ميدياما في الرابعة عصر اليوم الجمعة بتوقيت غانا السادسة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة- قبل الأخيرة- بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

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