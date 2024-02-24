اعرف أسعار ومحتويات كرتونة رمضان 2024.. وسعر الياميش في الأسواق

تتصدر كرتونة رمضان 2024 كافة محركات البحث منذ استطلاع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان 1445 وتحديد غرة الشهر الكريم حيث يرغب الملايين من الأسر المصرية في شراء السلع الغذائية التي تكفي أفرادها خلال الشهر الكريم للتفرغ للعبادة والطاعة في رمضان.

أسعار ومحتويات كرتونة رمضان 2024

تتراوح أسعار كرتونة رمضان 2024 في كافة المحلات التجارية في كافة محافظات الجمهورية من 109 - 1200 جنيه وفقا لمحتوياتها وأوزان السلع الغذائية التي تشملها حيث جاءت كما يلي:-

محتويات كرتونة صغيرة بسعر 175

علبة سمن خليط وزن 300 جرام.

زجاجة زيت خليط بوزن 600 جرام.

عدد كيس أرز وزن 900 جرام.

عدد كيس سكر بوزن 900 جرام.

عدد 2 كيس مكرونة وزن 300 جرام.

عدد 1 كيس ملح بوزن 500 جرام.

محتويات كرتونة صغيرة بسعر 190

عدد كيس أرز وزن 900 جرام.

عدد 1 زجاجة زيت خليط بوزن 700 مللي لتر.

عدد 2 كيس مكرونة وزن 280 جرام.

عدد كيس سكر بوزن 1 كيلو جرام.

عدد عبوة شاي ناعم وزن 400 جرام.

عدد 1 عبوة صلصلة وزن 280 جرام.

محتويات كرتونة متوسطة بسعر 385

كيس أرز كيلو جرام.

كيس سكر كيلو جرام.

زجاجة زيت خليط.

2 كيس مكرونة وزن 300 جرام.

برطمان صلصلة وزن 280 جرام.

كيس ملح 200 جرام.

كيس بلح معبأ.

كيس فول معبأة وزن 400 جرام.

كيس لوبيا وزن 400 جرام.

كيس عدس وزن 400 جرام.

كيس جوز هند وزن 250 جرام.

كيس زبيب وزن 250 جرام.

1 لفة قمر الدين وزن 400 جرام.

أسعار ياميش رمضان 2024

يصل سعر كيلو البلح إلى 40 - 150 جنيه.

يصل سعر كيلو التين المجفف إلى 60 - 150 جنيه.

يصل سعر كيلو الزبيب إلى 80 - 250 جنيه.

يصل سعر القراصيا إلى 40 - 120 جنيه.

يصل سعر لفة قمر الدين إلى 25 - 30 جنيه.

يصل سعر المشمش وزن 200 جرام إلى 40 - 149 جنيه.

يصل سعر التمر الهندي وزن 300 جرام إلى 20 - 38 جنيه.

يصل سعر كيلو الزبيب التركي إلى 200 ح 220 جنيه.



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