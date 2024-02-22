الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توزيع 6500 كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالقليوبية قبل رمضان

محافظ القليوبية يشهد
محافظ القليوبية يشهد إستلام 6500 كرتونة سلع غذائية

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه أحمد مرسي، ممثل صندوق تحيا مصر، بدء وصول 4 شاحنات قادمة من صندوق "تحيا مصر" أمام ديوان عام محافظة القليوبية بمدينة بنها، في إطار مبادرة "أبواب الخير"، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، تحتوى على 6500 كرتونة لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجًا من أصل 34 ألف كرتونة، سيتم توزيعها تباعًا على المراكز والمدن والأحياء، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة "مصر الخير" والجمعية الشرعية وبيت الزكاة والصدقات المصري، وعدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

وتفقد محافظ القليوبية، أعمال وصول القافلة لديوان عام المحافظة، تمهيدًا لتوزيعها على المراكز والقرى الأكثر احتياجًا، لتوزيعها على المستحقين، كما أعطى شارة البدء للتوزيع على المراكز والقرى.

وأكد محافظ القليوبية، أن ذلك يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من خلال توزيع تلك المساعدات من خلال صندوق "تحيا مصر"، حيث تم توزيع هذه الكراتين بالتنسيق مع المنطقة الأزهرية والتضامن الاجتماعي بالقليوبية، لضمان الوصول للأسر غير القادرين بنطاق قرى ومراكز "بنها وقليوب وكفر شكر وطوخ والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر"، بإجمالي 70 قرية.

بدوره، قال أحمد مرسي، ممثل صندوق تحيا مصر، إن الصندوق أطلق أولى قوافل "أبواب الخير" بمحافظة القليوبية، بواقع 6500 كرتونة، من إجمالي 34 ألف كرتونة تم تخصيصها لمحافظة القليوبية، وسيتم تسليمها على دفعات متتالية للمحافظة لتوزيعها، مشيرًا إلى أن الصندوق يستهدف توزيع مليون كرتونة لمليون أسرة مُستحقه على محافظات الجمهورية حتى حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار ممثل صندوق "تحيا مصر"، إلى أن محتويات كل كرتونة من المستهدف توزيعها تضم "5 كيلو أرز، و2 كيلو سكر، و3 كيلو مكرونة، وكيلو زيت، وباكو شاي، ونصف كيلو فول، وكيس بلح"، تكفي احتياجات الأسرة.

محافظ القليوبية تحيا مصر سلع غذائية رمضان كريم مساعدات غذائية

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