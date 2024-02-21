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محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة بالشوارع في شبرا الخيمة

أعمال النظافة بالشوارع
أعمال النظافة بالشوارع بشبرا الخيمة

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال النظافة خلال جولة ميدانية قام بها بمدينة شبرا الخيمة (أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة) وذلك بعد تسلم شركة نهضة مصر أعمال النظافة، حيث تابع منظومة العمل موجها بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية، حرصا على سلامتهم ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى والاهتمام بتشجير الشوارع والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

وشملت جولة المرور بشارع “نوبار وأحمد عرابي” بحي غرب وشارع “بيجام والمرجوشي وبهتيم إسكو وشارع ١٥ مايو وشارع ١٣٥” بحي شرق شبرا الخيمة.

وخلال الجولة أكد الهجان على ضرورة عمل دوريات بالتناوب بين العاملين لمنع عودة الباعة الجائلين وإفتراشهم الطرقات وإعاقة حركة المرور، علاوة على ضرورة التنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق الحركة المرورية والمارة، والتنبيه الدائم على أصحاب المحال التجارية بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مُشيرًا إلى إستمرار وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق تِباعًا على مستوى المحافظة، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين. 

وشدد "الهجان" خلال جولته على ضرورة التأكُد من جاهزية جميع المعدات التابعة لكل مدينة وحي ومراجعة أعمال الصيانة بشكل دوري للمعدات المُعطلة والجاري إصلاحها، وذلك للإستعداد والجاهزية القصوى لمجابهة أي أزمات قد تحدُث، مع ضرورة رفع تجمعات القمامة من نقاط التجميع من خلال تقليص المدة التي تتم فيها عملية الرفع، حفاظًا على الحالة العامة للنظافة والبيئة، علاوة على رفع الأتربة من على جانبي الطريق بسيارة المكنسة المتواجدة بكل مدينة وحي بشكل مستمر لعدم تراكمها، موجهًا بعمل ورديات مستمرة على مدار اليوم لتحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة ومُضاعفة صناديق القمامة والمرور لتفريغها أولًا بأول بشكل منتظم للحفاظ على صحة المواطنين. 

محافظ القليوبية نهضة مصر شبرا الخيمة أعمال النظافة عبدالحميد الهجان

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