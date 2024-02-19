الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز

محافظات

انطلاق الأسبوع الثقافى بمناسبة حلول شهر رمضان بالقليوبية

الشيخ صفوت أبو السعود
الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف انطلاق الأسبوع الثقافى  بمسجد العليمى بطوخ بحضور محمود عبدالله عبدالرحمن عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر والإعلامى الإذاعى السيد صالح  من إذاعة القرآن الكريم.

 

أكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن هذه اللقاءات والفعاليات تأتي فى إطار إهتمام أوقاف القليوبية بالمساجد وتعميرها بالفعاليات الدينية والثقافية تحت عنوان «شهر شعبان شهر رفع الأعمال إلى الله تعالى بمناسبة حلول شهر شعبان حيث كان أكثر الشهور صيامًا من سيدنا رسول الله 


وأكد وكيل الوزارة أن قلوب العباد وأفعالهم فى محل نظر الله تعالى فى شعبان وهو ما يدعو كل مسلم إلى التحلى بالفضائل والتخلى عن الرذائل
وأفضل الأعمال إلى الله ماكان خالصًا بعيدًا عن الرياء  وتأتى أعمال الخير ومساعدة ذوى الحاجات والوقوف  على قضاء حوائج الناس من أفضل وأجل الأعمال فى هذا  الشهر الكريم

 

  أوضح وكيل الوزارة أن الفاعليات جاءت وسط حضور كثيف من المصلين والذين توجهوا بالدعاء إلى الله تعالى أن يبلغنا رمضان والجميع فى احسن حال  وأن يديم الله على مصر الأمن والأمان والسلامة والإسلام

 

 كما عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أول إجتماع بمدينة شبرا الخيمة مع المهندس حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة نهضة مصر والمسند إليها منظومة النظافة بحي شرق وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، بحضور جميع عمال النظافة والسائقين والمشرفين للانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمنظومة العمل لبدء عهد جديد لمنظومة النظافة بتلك المدن، بهدف الارتقاء بمستوى النظافة العام واستعادة الوجه الحضاري لمدينة شبرا الخيمة والخصوص.


وبدأ المحافظ الإجتماع بالترحيب بكل العاملين بمنظومة النظافة مشيرا أن المحافظة داعمة لهم وتسعى جاهدة لتحسين حالتهم المعيشية والتأمينية والصحية بإعتبارهم العنصر الأهم لمنظومة النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري، مشيدا بالتعاون مع شركة نهضة مصر بإعتبارها أحد الكيانات الكبيرة التي تعمل في هذا المجال وستحدث نقلة نوعية كبيرة لمنظومة النظافة.
 

وبعد إنتهاء الاجتماع قام المحافظ ورئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر بجولة تفقدية لشوارع مدن شبرا الخيمة والخصوص، لتفقد منظومة العمل بعد تسلم الشركة مهام العمل مطالبا العمال ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بمنظومة النظافة ومنع وجود أي تراكمات بالشوارع، مشيرا أن الشركة سوف توفر تروسيكلات لجمع القمامة من الشوارع الجانبية ومن أمام المنازل لمنع إلقاء القمامة بالشوارع.

محافظ القليوبية أوقاف القليوبية الأسبوع الثقافي صفوت أبو السعود أصول الدين شهر رمضان

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