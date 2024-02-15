الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس مجلس أمناء "بنها الأهلية": 225 متقدما لـ13 منصبا قياديا وأكاديميا بالجامعة

رئيس مجلس أمناء جامعة
رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية: 225 متقدما لـ 13 منصب

عقدت لجنة القيادات بجامعة بنها الأهلية، اجتماعًا لفحص أوراق المرشحين للمناصب الأكاديمية بالجامعة برئاسة الدكتور جمال السعيد، وحضور الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء.
وأكد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية أن الجامعة كانت حريصة على نشر إعلان المناصب والمواقع القيادية والأكاديمية على نطاق واسع ووقت كاف حتى يتسنى للراغبين التقديم وتجهيز المستندات المطلوبة لشغل المناصب المعلن عنها.

34 مرشحا لمنصب رئيس الجامعة

أشار " السعيد " إلى أنه تقدم لعدد شغل 13 منصب قيادى وأكاديمي داخل الجامعة 225 مرشحا من أساتذة الجامعات المصرية المختلفة، منهم 34 مرشحا لمنصب رئيس الجامعة، و48 لمنصب نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، و26 لمنصب نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، بينما تقدم 27 مرشحا لمنصب نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى 90 مرشحا آخرين لمناصب مديري 9 برامج بكليات الجامعة، بإجمالى 255 مرشحا لجميع المواقع والمناصب القيادية والأكاديمية بالجامعة.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء أن لجنة القيادات بجامعة بنها الأهلية قامت بفحص أوراق المتقدمين المرشحين لمنصب رئيس الجامعة والنواب ومراجعة ممن تنطبق عليهم الشروط  طبقا للمعايير المطلوبة، كما قامت اللجنة بتشكيل لجنة فرعية لفحص أوراق وإجراء المقابلات المرشحين لمديري البرامج بالجامعة.

 فتح باب التقدم للوظائف استمر حتى 5 فبراير الجاري

وكان مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية قد أعلن عن فتح باب التقدم لشغل عدد من المناصب الأكاديمية بالجامعة وهي منصب رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، ومديرو البرامج، وذلك نظرًا لانتهاء الفترة الانتقالية لتأسيس الجامعة الأهلية وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 15/01/2024 وحتى يوم الاثنين الموافق 05/02/2024، وطبقًا للقواعد والشروط الموضحة في الرابط التالي https://bnu.edu.eg/available_jobs
يذكر أن جامعة بنها الأهلية إحدى الجامعات الأهلية الواعدة في مجال التعليم العالي ومقرها مدينة العبور والمنشأة عام 2022 من خلال جامعة بنها الحكومية بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة، وتسعى الجامعة إلى التميز الأكاديمي وتحقيق مكانة إقليمية ودولية متقدمة من خلال تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي وشراكات وتعاون مع جامعات دولية مرموقة.
وتقام جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور مساحة 37 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المتميزة من خلال كليات (الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال)، بهدف تلبية مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

لجنة القيادات أوراق المرشحين جامعة بنها الأهلية الدكتور جمال السعيد مناصب قيادية

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