الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يبحث بدء منظومة جديدة للنظافة بشبرا الخيمة والخصوص

محافظ القليوبية يبحث
محافظ القليوبية يبحث بدء منظومة جديدة للنظافة

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أول اجتماع بمدينة شبرا الخيمة مع المهندس حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة نهضة مصر والمسند إليها منظومة النظافة بحي شرق وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، بحضور جميع عمال النظافة والسائقين والمشرفين للانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمنظومة العمل لبدء عهد جديد لمنظومة النظافة بتلك المدن، بهدف الارتقاء بمستوى النظافة العام واستعادة الوجه الحضاري لمدينة شبرا الخيمة والخصوص.

وبدأ المحافظ الاجتماع بالترحيب بكل العاملين بمنظومة النظافة، مشيرا إلى أن المحافظة داعمة لهم وتسعى جاهدة لتحسين حالتهم المعيشية والتأمينية والصحية بإعتبارهم العنصر الأهم لمنظومة النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري، مشيدا بالتعاون مع شركة نهضة مصر بإعتبارها أحد الكيانات الكبيرة التي تعمل في هذا المجال وستحدث نقلة نوعية كبيرة لمنظومة النظافة.

كما قام محافظ القليوبية ورئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر بجولة تفقدية لشوارع مدن شبرا الخيمة والخصوص، لتفقد منظومة العمل بعد تسلم الشركة مهام العمل مطالبا العمال ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بمنظومة النظافة ومنع وجود أي تراكمات بالشوارع موضحا أن الشركة سوف توفر تروسيكلات لجمع القمامة من الشوارع الجانبية ومن أمام المنازل لمنع إلقاء القمامة بالشوارع.

كما تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم استلام عدد 5  سيارة قلاب ماركة إسكانيا حمولة 20 طن بتكلفة 32.7 مليون جنيه واستلام عدد 1 سيارة مكبس ماركة فورد حمولة 20 طن بتكلفة 5.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى استلام لودر زاحف ماركة كاتر بلر بتكلفة 3.2 مليون جنيه، ليصبح إجمالي ما تم توريده اليوم 41.4 مليون جنيه وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها وتحسين مستوى البيئة، وتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة والتجميل بمدن المحافظة 

وأكد المحافظ أنه تم تخصيص الخمس سيارات لمدن قليوب وشبين القناطر والقناطر الخيرية وحي غرب شبرا الخيمة وطوخ وتخصيص السيارة المكبس واللودر الزاحف لمدينة بنها.

المحافظ يوجه بالصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني للسيارات

ووجه المحافظ إلى أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالقليوبية، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع.

وأضاف الهجان أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة تراكمات القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم. 

محافظ القليوبية نهضة مصر منظومة النظافة رفع القمامة شبرا الخيمة

مواد متعلقة

بسبب الأمطار.. انقلاب سيارة مُحملة بالبرتقال على الطريق الزراعى ببنها

محافظ القليوبية يتفقد المنشآت الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

القليوبية تنظم ندوات تثقيفية داخل المدارس لمواجهة التنمر

محافظ القليوبية يبحث استكمال مشروع إنشاء السوق الحضاري وموقف السيارات بكفر شكر

محافظ القليوبية يشهد استلام معدات نظافة بتكلفة 41.4 مليون جنيه

مدير تعليم القليوبية تبحث تنفيذ مبادرات الرئيس لدعم الطلاب والمعلمين بالمدارس

استمرار فعاليات "هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم" بجامعة بنها

محافظ القليوبية يستعرض موقف المشروعات الخدمية لراحة المواطنين

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية