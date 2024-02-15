محافظ القليوبية يبحث بدء منظومة جديدة للنظافة بشبرا الخيمة والخصوص

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أول اجتماع بمدينة شبرا الخيمة مع المهندس حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة نهضة مصر والمسند إليها منظومة النظافة بحي شرق وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، بحضور جميع عمال النظافة والسائقين والمشرفين للانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمنظومة العمل لبدء عهد جديد لمنظومة النظافة بتلك المدن، بهدف الارتقاء بمستوى النظافة العام واستعادة الوجه الحضاري لمدينة شبرا الخيمة والخصوص.

وبدأ المحافظ الاجتماع بالترحيب بكل العاملين بمنظومة النظافة، مشيرا إلى أن المحافظة داعمة لهم وتسعى جاهدة لتحسين حالتهم المعيشية والتأمينية والصحية بإعتبارهم العنصر الأهم لمنظومة النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري، مشيدا بالتعاون مع شركة نهضة مصر بإعتبارها أحد الكيانات الكبيرة التي تعمل في هذا المجال وستحدث نقلة نوعية كبيرة لمنظومة النظافة.

كما قام محافظ القليوبية ورئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر بجولة تفقدية لشوارع مدن شبرا الخيمة والخصوص، لتفقد منظومة العمل بعد تسلم الشركة مهام العمل مطالبا العمال ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بمنظومة النظافة ومنع وجود أي تراكمات بالشوارع موضحا أن الشركة سوف توفر تروسيكلات لجمع القمامة من الشوارع الجانبية ومن أمام المنازل لمنع إلقاء القمامة بالشوارع.

كما تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم استلام عدد 5 سيارة قلاب ماركة إسكانيا حمولة 20 طن بتكلفة 32.7 مليون جنيه واستلام عدد 1 سيارة مكبس ماركة فورد حمولة 20 طن بتكلفة 5.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى استلام لودر زاحف ماركة كاتر بلر بتكلفة 3.2 مليون جنيه، ليصبح إجمالي ما تم توريده اليوم 41.4 مليون جنيه وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها وتحسين مستوى البيئة، وتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة والتجميل بمدن المحافظة

وأكد المحافظ أنه تم تخصيص الخمس سيارات لمدن قليوب وشبين القناطر والقناطر الخيرية وحي غرب شبرا الخيمة وطوخ وتخصيص السيارة المكبس واللودر الزاحف لمدينة بنها.

المحافظ يوجه بالصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني للسيارات

ووجه المحافظ إلى أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالقليوبية، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع.

وأضاف الهجان أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة تراكمات القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.