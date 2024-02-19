الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انقطاع مياه الشرب 7 ساعات عن القناطر الخيرية

انقطاع مياه الشرب
انقطاع مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم الإثنين، لمدة 7 ساعات، اعتبارًا من التاسعة مساء اليوم وحتى الرابعة فجر غدٍ الثلاثاء.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه بسبب وجود خطة تنفذ في كافة أفرع الشركة على مستوى المحافظة لإجراء أعمال غسل دوري للشبكات بمياه الكلور حفاظًا على صحة المواطنين ومن أجل حصول كل مواطن على كوب مياه نظيف.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

مياه الشرب القناطر الخيرية محافظ القليوبية قطع مياة الشرب غسيل الشبكات

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