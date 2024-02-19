رئيس جامعة بنها يستقبل وفد بيت العائلة لتفعيل التعاون المشترك

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، والدكتور محمد أبو زيد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى والمنسق العام لبيت العائلة المصرية، والقس أرميا مكرم مساعد مقرر لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية وعضو مجلس أمناء بيت العائلة.



جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور يوسف ورداني عضو لجنة الشباب ببيت العائلة، والمهندسة آن ناجي عضو لجنة الشباب ببيت العائلة.

وأكد رئيس جامعة بنها، أن الزيارة تأتي في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين الجامعة وبيت العائلة، وذلك بهدف مزيد من التعاون المشترك لخدمة أبنائنا الطلاب ومنتسبي الجامعة والمجتمع المدني؛ من خلال إقامة العديد من الندوات والقوافل والفعاليات والأنشطة المشتركة.

واستعرض رئيس جامعة بنها الدور الذى يقوم به مركز إعداد القادة واستثماره في خدمة الطلاب ومنتسبي الجامعة والمجتمع المدني؛ من خلال الدورات التدريبية والندوات التثقيفية والتوعوية من أجل تعزيز قيم المواطنة والولاء والانتماء للوطن.



كما استعرض " الجيزاوي" أيضًا القوافل المجتمعية التي تقوم بها الجامعة في خدمة القري الأكثر احتياجا لافتا أيضا إلي دور المستشفى الجامعي فى المساهمة فى تخفيف معاناة المرضى وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالينا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.



من جهته؛ قدم وفد بيت العائلة المصرية الشكر إلي الدكتور ناصر الجيزاوي علي التعاون المشترك بين الطرفين، مؤكدين علي توثيق وتعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات والتخصصات لتحقيق الأهداف المشتركة في الفترة القادمة.

كما افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، معرض الملابس الخيرى للطلاب والذي نظمته كلية التربية النوعية بالتنسيق مع شركة الزهرة للتوريدات.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن الهدف من إقامة المعرض الخيري هو تقديم الملابس بأسعار رمزية للطلاب والعاملين، ومساندة ودعم الطلاب غير القادرين، وتخفيف الأعباء المادية عليهم وعلى أسرهم، مشيرا إلي أن المعرض ضم حوالى 2000 قطعة من الملابس مختلفة الأنواع.



ولفت الدكتور السيد فودة، إلى أن معرض الملابس يعد صورة من صور الدعم والتكافل التي تنظمها الجامعة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، مؤكدًا ان الجامعة لا تألوا جهدًا في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع والطلاب.



وقال الدكتور محمد إبراهيم عميد الكلية، إن أسعار المعروضات تبدأ من 50 إلى 100 جنيه، على أن يتم تخصيص عائد البيع لهذه المعروضات لدفع مصروفات الطلاب غير القادرين على السداد.