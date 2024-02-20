محافظ القليوبية يدشن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس "سي" لطلاب الصف الأول الإعدادي

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس «سي» لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي للعام الدراسي الجاري، ضمن مبادرات رئيس الجمهورية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، تحت شعار «100 مليون صحة».

وأكد محافظ القليوبية أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار المبادرة لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس «سي»، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على الاهتمام بصحة وحياة المواطنين، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لأبنائنا الطلاب، خاصة طلاب المرحلة الإعدادية، حرصاَ منها على تخريج أجيال من الشباب لا يعانون من أعراض صحية تؤثر على مستقبلهم في الجمهورية الجديدة.

وأضاف أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين فرع التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف ومختلف الجهات المعنية؛ لضمان نجاح تنفيذ المبادرة، مشددا على الجميع بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وتوفير المستلزمات أثناء الحملة حفاظًا على صحة وسلامة الطلبة وجميع الأطقم الطبية.

وفي ختام جولته، أشاد الهجان بالمبادرات الرئاسية التي من شأنها تطوير المنظومة الصحية في ربوع محافظات الجمهورية والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمواطنين، موجهاَ بتضافر جهود الجميع لتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات، وتوجيه أوجه الدعم لهذه المبادرة لضمان تحقيق المستهدف منها، وإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملة ونسب الإنجاز، للوقوف على الوضع الصحي للطلاب باعتبارهم جيل المستقبل.

وبدوره أكد الدكتور سيد جلال مدير الفرع، أن المبادرة تعتبر نموذجاَ يحتذى به عالمياَ، حيث تمتلك الدولة المصرية أقوى برنامج قومي للفيروسات الكبدية، موضحاَ أن المستهدف من المبادرة بالمحافظة، فحص (١٤٣ ألف) طالب بالصف الأول الإعدادي بمدارس الحضر والريف (عام، خاص، أزهري) بإجمالي ٧٥٠ مدرسة، وتقديم خدمات العلاج للحالات المكتشفة بالمجان، إذ أنه من المقرر إجراء الفحص للطلاب من خلال (٢٤) فريقاَ طبياَ تابع لفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالقليوبية، مدربين على أعلى مستوى لتقديم خدمة الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكدًا على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف لتنظيم الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة، التي تتضمن موافقة أولياء الأمور على الفحص والعلاج

وأوضح أنه يتم توجيه الحالات الإيجابية إلى لجان الكبد التخصصية بالعيادات التابعة للفرع، وتضم أطباء أطفال واستشاريين كبد مدربين على بروتوكول العلاج؛ لإجراء مزيد من الفحوصات والتحاليل، وتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تأكد إيجابياتها لفحص ال PCR.

يذكر أنه يتم ولأول مرة إجراء فحوصات لأولياء أمور الطلبة وثبت إيجابياتها لفيروس سي بعد فحص ال PCR.

ومن جانبها أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن المبادرة تأتي استكمالاَ للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للحفاظ على مصر خالية من فيروس سي، حيث تستهدف تخريج جيل صحي للمجتمع، والقضاء على العادات غير الصحية من خلال مبادرات هادفة، وحملات توعوية بالتعاون بين فرع التأمين الصحي بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم، داعية منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في الحملة بما يسهم في تسهيل مهمة التأمين الصحي لتنفيذها على الوجه الأكمل، وزيادة توعية المواطنين وأولياء الأمور بأهداف المبادرة، وذلك بهدف التوصل إلى مصر خالية من فيروس سي.