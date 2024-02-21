محافظ القليوبية يتابع تجميل مدخل مدينة بنها أعلى الطريق الزراعي

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه المحاسب محمد مرعي، رئيس مدينة بنها، أعمال تطوير وتجميل ثلاث جزر بمدخل مدينة بنها أعلى الطريق الزراعي بمطلع ومنزل طريق المنصورة.

وأكد محافظ القليوبية أن أعمال التطوير ضمن خطة رد الشيء لأصله، مشيرا إلى أنه جاري وضع بلاط الإنترلوك بالإضافة إلى وضع شعار المحافظة وزراعتها بالكامل بالزهور ونباتات الزينة المختلفة لتكون متنفسًا للمواطنين

ووجه المحافظ بالحفاظ على الحديقة وإجراء الصيانة اللازمة لها وري الأشجار بانتظام، وذلك في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل العاصمة بنها، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية موجها بسرعة التنفيذ والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

كما أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه أن معارض "أهلا رمضان" توفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مدعمة، والذي نظمته مديريه التموين بالقليوبيه بمشاركة الغرفه التجاريه بالمحافظه وكبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، مشيدا بتنوع المنتجات المعروضة التى تغطى احتياجات الأسرة الغذائية بتخفيضات تصل الي 20-35% عن السوق المحليه.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ القليوبية معرض "أهلا رمضان" بمدينة بنها وذلك فى إطار جهود المحافظة فى محاربة غلاء الأسعار، من خلال التوسع فى فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق لافتتاح ٥ معارض فى مدن شبين القناطر وطوخ والقناطر الخيرية والخانكة وحي شرق شبرا الخيمة ؛ لتغطية جميع المدن بالاضافة الى اقامة شوادر بقري ميت عاصم والحرس الوطنى والرملة بمركز ومدينة بنها، وذلك فى إطار خطة المحافظة لدعم المواطنين وتوفير السلع الغذائية فى منافذ قريبة من محل سكنهم بأسعار مخفضة.

وأشار المحافظ إلى أن أسعار الأرز تبدأ من 27 جنيها بدلا من 31 جنيها والمكرونة بسعر 28 جنيها بدلا من 35 جنيها والسكر بسعر 27 جنيها والزيت 700 مللي بسعر 60 جنيها والفول البلدى بسعر 50 جنيها والبلح الجاف بسعر 42 جنيها.

