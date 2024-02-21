ضبط 3 متهمين بالسطو على منزل وتقييد مالكه وسرقته بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من القبض على 3 أشخاص قاموا بالسطو على منزل بدائرة مركز شرطة طوخ وسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية وتقييد مالك المنزل وزوجته بالحبال والتعدي عليهما بالضرب.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد بسرقة مصوغات ذهبية ومبلغ مالي من منزل بدائرة المركز.

توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين وطالب، قاموا بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل منزل بدائرة مركز شرطة طوخ عقب تكبيل وتكميم مالك المنزل وزوجته "مسنان" والتعدي عليهما بالضرب وإصابتهما وتهديدهما بسلاح ناري.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة لعلمهم باحتفاظ المجني عليهما بمبالغ مالية ومصوغات ذهبية داخل مسكنهما وأرشدوا عن جزء من المبلغ المالي والمصوغات الذهبية المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات، فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.