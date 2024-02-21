الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جامعة بنها: الكشف على 317 حالة فى قافلة طبية مجانية بطوخ

جانب من الكشف على
جانب من الكشف على 317 حالة فى قافلة طبية مجانية بطوخ

نظمت جامعة بنها قافلة طبية بقرية كفر الجمال بمركز طوخ، وذلك في إطار مبادرة"حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية وبرعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية وتنسيق الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

شارك فى القافلة أطباء في تخصصات (جراحة العظام، الأطفال، أمراض الباطنة) وأطباء صيدلة وهيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية.

وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على 317 حالة مرضية من أهالى القرية فى مختلف التخصصات الطبية وصرف العلاج بالمجان، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات اللازمة وإجراء العمليات اللازمة حسب الحالة المرضية.

قافلة طبية جامعة بنها حياة كريمه مدينة طوخ المبادرة الرئاسية

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