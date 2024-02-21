الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنها يعلن بدء الكشف الطبي لـ15 ألف من المشتركين بالتأمين الصحي

رئيس جامعة بنها بدء
رئيس جامعة بنها بدء إجراءات الكشف الطبي لمنتسبي جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بدء إجراءات الكشف الطبي لـ15000 من منتسبي جامعة بنها، وذلك في إطار الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد "الجيزاوي" إهتمام الجامعة بتوفير الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين ولكافة منسوبيها، من خلال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لهم، بجانب الخدمات المقدمة من صندوق تحسين أعضاء هيئة التدريس وصندوق رعاية العاملين والمستشفيات الجامعية.

وأضاف "الجيزاوي" أن الدولة المصرية أعطت ملف القطاع الصحي اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


يذكر أن اليوم بدأت إجراءات الكشف الطبي علي منسوبي الجامعة بكليتى التجارة والآداب، بحضور الأستاذ رفعت نان أمين الجامعة للشئون الإدارية وذلك في إطار تنوع الخدمات الطبية المقدمة لمنسوبى الجامعة.


يذكر أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتبر أحد المصادر الهامة التي توفر الرعاية الصحية وتقدم الخدمات الطبية والعلاجية، وذلك لما تمتلكه من خبرات بشرية وإمكانيات تكنولوجية عالية.

كما أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لسير العملية التعليمية بكلية العلوم في أول أيام بدء الفصل الدراسى الثانى.


ورافقه خلال الجولة الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نهاد البرقي القائم بعمل عميد كلية العلوم، الوكلاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.


وخلال جولته، التقى الدكتور ناصر الجيزاوي بالطلاب، وطالبهم بالمشاركة فى الأنشطة الطلابية، موضحا لهم أن الجامعة تضم عدد من المراكز والوحدات التي تساعدهم في بناء شخصيتهم، وتنمية إبداعاتهم ومهاراتهم  مثل مركز رعاية الموهوبين والمبدعين  الذي يعمل علي اكتشاف الموهوبين وصقل مهاراتهم الإبداعية والابتكارية والفنية والأدبية والرياضية والتكنولوجية والعلمية وتطويرها،  ومركز إعداد القادة  الذي يعمل علي إعداد قيادات شبابية قادرة على تحمل المسئولية.


وعلي هامش الجولة التفقدية، افتتح رئيس الجامعة ومرافقوه أعمال تجديد متحف الجيولوجيا بالكلية.

جامعة بنها التأمين الصحي ناصر الجيزاوى الكشف الطبى التأمين الصحي الشامل

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة بالشوارع في شبرا الخيمة

ضبط 3 متهمين بالسطو على منزل وتقييد مالكه وسرقته بالقليوبية

لدعم غير القادرين.. رئيس جامعة بنها يفتتح معرض الملابس الخيرى السنوي للطلاب

محافظ القليوبية يدشن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس "سى" لطلاب الصف الأول الإعدادى

"مستجدات بيئة الأعمال في ظل التكنولوجيا والتغيرات المناخية" مؤتمر بجامعة بنها

رئيس جامعة بنها يستقبل وفد بيت العائلة لتفعيل التعاون المشترك

انقطاع مياه الشرب 7 ساعات عن القناطر الخيرية

انطلاق الأسبوع الثقافى بمناسبة حلول شهر رمضان بالقليوبية

الأكثر قراءة

عاجل| ممثل مصر بمحكمة العدل الدولية توضح رؤية القاهرة فى الممارسات الإسرائيلية بالأراضى المحتلة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير.. هل ستكون بالزيادة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية