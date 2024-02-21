رئيس جامعة بنها يعلن بدء الكشف الطبي لـ15 ألف من المشتركين بالتأمين الصحي

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بدء إجراءات الكشف الطبي لـ15000 من منتسبي جامعة بنها، وذلك في إطار الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد "الجيزاوي" إهتمام الجامعة بتوفير الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين ولكافة منسوبيها، من خلال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لهم، بجانب الخدمات المقدمة من صندوق تحسين أعضاء هيئة التدريس وصندوق رعاية العاملين والمستشفيات الجامعية.

وأضاف "الجيزاوي" أن الدولة المصرية أعطت ملف القطاع الصحي اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



يذكر أن اليوم بدأت إجراءات الكشف الطبي علي منسوبي الجامعة بكليتى التجارة والآداب، بحضور الأستاذ رفعت نان أمين الجامعة للشئون الإدارية وذلك في إطار تنوع الخدمات الطبية المقدمة لمنسوبى الجامعة.



يذكر أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتبر أحد المصادر الهامة التي توفر الرعاية الصحية وتقدم الخدمات الطبية والعلاجية، وذلك لما تمتلكه من خبرات بشرية وإمكانيات تكنولوجية عالية.

كما أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لسير العملية التعليمية بكلية العلوم في أول أيام بدء الفصل الدراسى الثانى.



ورافقه خلال الجولة الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نهاد البرقي القائم بعمل عميد كلية العلوم، الوكلاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.



وخلال جولته، التقى الدكتور ناصر الجيزاوي بالطلاب، وطالبهم بالمشاركة فى الأنشطة الطلابية، موضحا لهم أن الجامعة تضم عدد من المراكز والوحدات التي تساعدهم في بناء شخصيتهم، وتنمية إبداعاتهم ومهاراتهم مثل مركز رعاية الموهوبين والمبدعين الذي يعمل علي اكتشاف الموهوبين وصقل مهاراتهم الإبداعية والابتكارية والفنية والأدبية والرياضية والتكنولوجية والعلمية وتطويرها، ومركز إعداد القادة الذي يعمل علي إعداد قيادات شبابية قادرة على تحمل المسئولية.



وعلي هامش الجولة التفقدية، افتتح رئيس الجامعة ومرافقوه أعمال تجديد متحف الجيولوجيا بالكلية.