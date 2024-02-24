سعر زينة رمضان 2024 للمنازل.. أسعار فوانيس وشنط رمضان 2024

سعر زينة رمضان 2024 للمنازل محور اهتمام الملايين من المواطنين مع اقتراب استطلاع هلال الشهر الكريم حيث يحرص الكثيرين على تزين منازلهم قبل بداية الشهر الكريم لإضافة البهجة في النفوس والإحساس بروحانيات شهر رمضان حيث يرعب الملايين في تحديد ميزانية شراء.

سعر زينة رمضان 2024 للمنازل

يختلف سعر زينة رمضان 2024 للمنازل وفقا لنوعها وحجمها حيث جاءت كما يلي:-

تبدأ أسعار الفوانيس من 10 إلى 500 جنيه.

تبدأ أسعار الهلال والنجمة من 5 إلى 100 جنيه.

تبدأ أسعار اللافتات والزينة الورقية من 2 إلى 50 جنيه.

تبدأ أسعار الإضاءات من 10 إلى 200 جنيه.

تبدأ أسعار الديكورات الخشبية والزجاجية من 20 إلى 500 جنيه.

تبدأ أسعار إنارة مع مشبك بطول 6 أقدام بإضاءة بيضاء دافئة من 90 جنيه.

تبدأ أسعار فروع زينة مضيئة ألوان 3 أمتار من 40 جنيه.

تبدأ أسعارستارة هلال ونجمة مضيئة باللون الأصفر من 260 جنيه.

تبدأ أسعار فروع زينة مشابك 4 أمتار من 40 جنيه.

تبدأ أسعار فروع زينة ورقي ملون 4 أمتار من 20 جنيه.

أسعار فوانيس رمضان 2024

بدأت محلات السيدة زينب والحسين في عرض فوانيس رمضان 2024 بكافة أنواعها حيث جاءت أسعارها كما يلي:-

تتراوح أسعار الفوانيس البلاستيكية من 10 - 150 جنيه وفقا للحجم.

تتراوح أسعار الفوانيس المعدن من 100 - 500 جنيه وفقا للحجم.

تتراوح أسعار الفوانيس الخيامية من 100 - 300 جنيه وفقا للحجم.

تتراوح أسعار الفوانيس الخشب من 50 - 300 جنيه وفقا للحجم.

تتراوح أسعار الفوانيس الشمع المعدني الأبيض من 50 - 120 جنيه وفقا للحجم.

تتراوح أسعار الفوانيس البلازما ذات إضاءة ليد من 30 - 120 جنيه وفقا للحجم.

تتراوح أسعار الفوانيس الصيني المزودة بالأغاني الرمضانية من 120 - 200 جنيه وفقا للحجم.

أسعار شنط رمضان 2024

يرغب الملايين من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية حاليا في شراء شنط رمضان 2024 - 1445 حيث تراوح أسعارها من 69 - 500 جنيه بحسب محتوياتها وأوزانها حيث تشمل المواد الذغائية الأساسية التي تحتاج إليها كافة الأسر المصرية خلال شهر رمضان.

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