السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

سعر زينة رمضان 2024 للمنازل.. أسعار فوانيس وشنط رمضان 2024

فوانيس
فوانيس

سعر زينة رمضان 2024 للمنازل محور اهتمام الملايين من المواطنين مع اقتراب استطلاع هلال الشهر الكريم حيث يحرص الكثيرين على تزين منازلهم قبل بداية الشهر الكريم لإضافة البهجة في النفوس والإحساس بروحانيات شهر رمضان  حيث يرعب الملايين في تحديد ميزانية شراء.

سعر زينة رمضان 2024 للمنازل

يختلف سعر زينة رمضان 2024 للمنازل وفقا لنوعها وحجمها حيث جاءت كما يلي:-

  • تبدأ أسعار الفوانيس من 10 إلى 500 جنيه.
  • تبدأ أسعار الهلال والنجمة من 5 إلى 100 جنيه.
  • تبدأ أسعار اللافتات والزينة الورقية من 2 إلى 50 جنيه.
  • تبدأ أسعار الإضاءات من 10 إلى 200 جنيه.
  • تبدأ أسعار الديكورات الخشبية والزجاجية من 20 إلى 500 جنيه.
  • تبدأ أسعار إنارة مع مشبك بطول 6 أقدام بإضاءة بيضاء دافئة من 90 جنيه.
  • تبدأ أسعار فروع زينة مضيئة ألوان 3 أمتار من 40 جنيه.
  • تبدأ أسعارستارة هلال ونجمة مضيئة باللون الأصفر من 260 جنيه.
  • تبدأ أسعار فروع زينة مشابك 4 أمتار من 40 جنيه.
  • تبدأ أسعار فروع زينة ورقي ملون 4 أمتار من 20 جنيه.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل دور مريم أشرف زكي في سر إلهي

تخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلًا رمضان بالجيزة لتوفير السلع بأسعار مناسبة

أسعار فوانيس رمضان 2024

بدأت محلات السيدة زينب والحسين في عرض فوانيس رمضان 2024 بكافة أنواعها حيث جاءت أسعارها كما يلي:-

  • تتراوح أسعار الفوانيس البلاستيكية من 10 - 150 جنيه وفقا للحجم.
  • تتراوح أسعار الفوانيس المعدن من 100 - 500 جنيه وفقا للحجم.
  • تتراوح أسعار الفوانيس الخيامية من 100 - 300 جنيه وفقا للحجم.
  • تتراوح أسعار الفوانيس الخشب من 50 - 300 جنيه وفقا للحجم.
  • تتراوح أسعار الفوانيس الشمع المعدني الأبيض من 50 - 120 جنيه وفقا للحجم.
  • تتراوح أسعار الفوانيس البلازما ذات إضاءة ليد من 30 - 120 جنيه وفقا للحجم.
  • تتراوح أسعار الفوانيس الصيني المزودة بالأغاني الرمضانية من 120 - 200 جنيه وفقا للحجم.
txt

فوانيس وسحور وياميش.. السيدة زينب تتزين لاستقبال شهر رمضان (فيديو)

txt

دراما رمضان 2024.. رنا رئيس بالحجاب على بوستر مسلسل "سر إلهي"

أسعار شنط رمضان 2024

يرغب الملايين من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية حاليا في شراء شنط رمضان 2024 - 1445 حيث تراوح أسعارها من 69 - 500 جنيه بحسب محتوياتها وأوزانها حيث تشمل المواد الذغائية الأساسية التي تحتاج إليها كافة الأسر المصرية خلال شهر رمضان.

اقرأ أيضا 

توزيع 6500 كرتونة رمضان على القرى الأكثر احتياجا في القليوبية

سعر زينة رمضان 2024 زينة رمضان 2024 رمضان 2024 أسعار فوانيس رمضان 2024 رمضان أسعار شنط رمضان 2024

مواد متعلقة

أسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير 2024 عقب مشروع رأس الحكمة

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 24-2-2024|درجات الحرارة فى محافظات مصر

سعر الدولار اليوم فى مصر السبت 24-2-2024 فى البنوك

سعر الذهب اليوم فى مصر السبت 24-2-2024 فى محلات الصاغة

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 24-2-2024 فى الدورى الإنجليزى

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 24-2-2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 24-2-2024

دعاء الفجر اليوم السبت 24-2-2024

الأكثر قراءة

الفصائل الفلسطينية توجه ضربة جديدة للاحتلال فى خان يونس

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

مرتضى منصور يعود لساحات المحاكم اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير 2024 عقب مشروع رأس الحكمة

مباحثات الرئيس والعاهل الأردنى ومشروع تنمية "رأس الحكمة" يتصدران اهتمامات الصحف

استسلام جماعي.. موسكو تأسر 200 عسكري أوكراني بعد تطهير أفدييكفا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟