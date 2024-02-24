فوانيس وسحور وياميش.. السيدة زينب تتزين لاستقبال شهر رمضان (فيديو)

تزين حي السيدة زينب بوسط القاهرة، لاستقبال شهر رمضان الكريم قبل أيام قليلة من حلوله، حيث أضيئت الأنوار حول المسجد التاريخي، وافترش عدد من تجار الياميش والفوانيس ببضائعهم للترويج لها، خاصة منطقتي شارع السد وشارع بورسعيد، وهو ما لفت أنظار عدد كبير من المارة الذين تكالبوا على المعروضات للاستفسار عن أنواعها وأسعارها.

شوادر الياميش بالسيدة زينب

وأجرت الدستور جولة ميدانية داخل هذه الشوادر الخشبية، لرصد حركة البيع والشراء عليها، والمظاهر الاحتفالية بالحي الشعبي الشهير، وكانت البداية أمام شادر بيع فوانيس، بالحديث مع صاحبه ويدعى الحاج كامل، إذ قال: الحمد لله حركة البيع مقبولة حتى الآن، خاصة وأننا مازلنا في بداية الموسم، وننتظر زيادة حجم الإقبال خلال الفترة المقبلة، وأسعارنا لم تتغير كثيرًا عن العام الماضي، بإستثناء الفانوس المستورد، بسبب العملة الصعبة، ولكن الفانوس المصري وتحديدًا المصنع من الصاج فسعره يبدأ من 30 جنيها، ويصل إلى 5000 جنيا وهو الحجم الكبير، الذي يتم استخدامه في الشوارع والفيلات والأبراج الفارهة، وبالنسبة للزينة سعر الفرع يتراوح بين 10 جنيهات إلى 25 جنيها، السعر يزيد مع إضافة لمبات إضاءة له، وفي النهاية الأرزاق على الله وربنا يجعله شهر خير وبركة على الجميع".

بالانتقال إلى شادر آخر لبيع الياميش، تحدثنا مع أحد الزبائن الموجودين بداخله ويدعى أحمد خالد، فقال: "منطقة السيدة زينب والدرب الأحمر وباب الشعرية هي الأماكن التي ترتبط ارتباطا وثيقا بشهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم بكل خير، وأقوم بقضاء معظم احتياجاتي الرمضانية كل عام من هذه المنطقة التاريخية، بسبب الروحانيات الجميلة والكرنفالات التي تملأ الشارع، والسبب الآخر هو جودة المنتجات مقارنة بأسعارها الزهيدة، حيث أقوم بشراء كيلو البلح من 35 جنيه فيما فوق، بينما تقوم بشراء بعض المستلزمات الأخرى مثل الزبيب بسعر 150 جنيها، وسعر كيلو القراصيا 320 جنيعا، المشمشية 400 جنيه، وبالنسبة للمكسرات أسعارها متفاوتة من تاجر لآخر، وفي النهاية الحمد لله استطعنا نلبي احتياجات الأسرة من ياميش هذا العام".

حي السيدة زينب

حي السيدة زينب

حي السيدة زينب

حي السيدة زينب