السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فوانيس وسحور وياميش.. السيدة زينب تتزين لاستقبال شهر رمضان (فيديو)

حي السيدة زينب
حي السيدة زينب

تزين حي السيدة زينب بوسط القاهرة، لاستقبال شهر رمضان الكريم قبل أيام قليلة من حلوله، حيث أضيئت الأنوار حول المسجد التاريخي، وافترش عدد من تجار الياميش والفوانيس ببضائعهم للترويج لها، خاصة منطقتي شارع السد وشارع بورسعيد، وهو ما لفت أنظار عدد كبير من المارة الذين تكالبوا على المعروضات للاستفسار عن أنواعها وأسعارها.

txt

من 40 سنة.. أشهر صانع فوانيس صاج بالفيوم: "رمضان موسم بنستناه"

txt

بحضور علماء الأزهر والصوفية.. الطريقة الهاشمية تواصل احتفالات مولد السيدة زينب

شوادر الياميش بالسيدة زينب 

وأجرت الدستور جولة ميدانية داخل هذه الشوادر الخشبية، لرصد حركة البيع والشراء عليها، والمظاهر الاحتفالية بالحي الشعبي الشهير، وكانت البداية أمام شادر بيع فوانيس، بالحديث مع صاحبه ويدعى الحاج كامل، إذ قال: الحمد لله حركة البيع مقبولة حتى الآن، خاصة وأننا مازلنا في بداية الموسم، وننتظر زيادة حجم الإقبال خلال الفترة المقبلة، وأسعارنا لم تتغير كثيرًا عن العام الماضي، بإستثناء الفانوس المستورد، بسبب العملة الصعبة، ولكن الفانوس المصري وتحديدًا المصنع من الصاج فسعره يبدأ من 30 جنيها، ويصل إلى 5000 جنيا وهو الحجم الكبير، الذي يتم استخدامه في الشوارع والفيلات والأبراج الفارهة، وبالنسبة للزينة سعر الفرع يتراوح بين 10 جنيهات إلى 25 جنيها، السعر يزيد مع إضافة لمبات إضاءة له، وفي النهاية الأرزاق على الله وربنا يجعله شهر خير وبركة على الجميع".

بالانتقال إلى شادر آخر لبيع الياميش، تحدثنا مع أحد الزبائن الموجودين بداخله ويدعى أحمد خالد، فقال: "منطقة السيدة زينب والدرب الأحمر وباب الشعرية هي الأماكن التي ترتبط ارتباطا وثيقا بشهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم بكل خير، وأقوم بقضاء معظم احتياجاتي الرمضانية كل عام من هذه المنطقة التاريخية، بسبب الروحانيات الجميلة والكرنفالات التي تملأ الشارع، والسبب الآخر هو جودة المنتجات مقارنة بأسعارها الزهيدة، حيث أقوم بشراء كيلو البلح من 35 جنيه فيما فوق، بينما تقوم بشراء بعض المستلزمات الأخرى مثل الزبيب بسعر 150 جنيها، وسعر كيلو القراصيا 320 جنيعا، المشمشية 400 جنيه، وبالنسبة للمكسرات أسعارها متفاوتة من تاجر لآخر، وفي النهاية الحمد لله استطعنا نلبي احتياجات الأسرة من ياميش هذا العام".

حي السيدة زينب
حي السيدة زينب
حي السيدة زينب
حي السيدة زينب
حي السيدة زينب
حي السيدة زينب
حي السيدة زينب
حي السيدة زينب
حي السيدة زينب
حي السيدة زينب
السيدة زينب شهر رمضان الياميش شوادر الياميش بالسيدة زينب فوانيس

الأكثر قراءة

عاجل.. مقاتلة أمريكية تعترض منطادًا مجهولًا فلا أجواء ولاية يوتاه

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

انتهاء اجتماعات باريس بين مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل بشأن التهدئة فى قطاع غزة

جمال علام يكشف راتب فيتوريا قبل إقالته من تدريب منتخب مصر

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

مشروع رأس الحكمة.. اقتصاديون: خطوة مهمة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ووقف «جنون الأسعار»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال