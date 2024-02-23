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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

تعرف على موعد أذان المغرب في شهر رمضان 2024/1445

موعد اذان المغرب
موعد اذان المغرب

أسبوعان فقط يفصلونا عن بداية موعد شهر رمضان 2024 / 1445 وفي هذا السياق يزداد بحث المواطنين عن ميعاد وقت الإفطار وموعد آذان صلاة المغرب والذي به يتم حساب كيفية تنظيم اليوم خلال شهر الصيام.

موعد أذان صلاة المغرب في رمضان 2024 


وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية ومركز الفلك الدولي موعد شهر رمضان الكريم المبارك وموعد الافطار وأذان صلاة المغرب في رمضان 2024 / 1445.

لذلك ينشر “الدستور” في التقرير التالي الحسابات الفلكية المحددة لأذان المغرب ليوم الإثنين 11 مارس 2024 أول أيام شهر رمضان الكريم.

توقيت أذان المغرب في شهر رمضان 2024 

الإثنين 1 رمضان 1445/2024

آذان المغرب الساعة 6:01

الثلاثاء 2 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:02.

الأربعاء 3 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:02

الخميس 4 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:03

الجمعة 5 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:04

السبت 6 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:04

الأحد 7 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:05

الإثنين 8 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:06

الثلاثاء 9 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:04

الأربعاء 10 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:06

الخميس 11 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:07

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الجمعة 12 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:08

السبت 13 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:09

الأحد 14 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:09

الإثنين 15 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:10

الثلاثاء 16 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:10

الأربعاء 17 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:11

الخميس 18 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:12

الجمعة 19 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:12

السبت 20 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:13

الأحد 21 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:13

الإثنين 22 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:14

الثلاثاء 23 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:15

الأربعاء 24 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:15

الخميس 25 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:16

الجمعة 26 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:17

السبت 27 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:17

الأحد 28 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:18

الإثنين 29 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:18

الثلاثاء 30 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:19

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