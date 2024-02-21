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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

من 40 سنة.. أشهر صانع فوانيس صاج بالفيوم: "رمضان موسم بنستناه"

عم ابراهيم أشهر صنايعي
عم ابراهيم أشهر صنايعي الفانوس الصاج ابو شمعه

رصدت كاميرا "الدستور" من أقدم حي بمحافظة الفيوم منطقة الروبي بداية شارع العمود، أشهر ورشة لتصنيع الفوانيس الصاج" أبو شمعة"، وهو أول فانوس تم تصنيعه للزينة في شهر رمضان المبارك، ويعود تاريخه لقدوم الخليفة المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر في عام 358 هجرية، حيث تتزين الشوارع المصرية بالفوانيس مختلفة الأشكال والأحجام.

أقدم ورشة لصناعة الفانوس أبو شمعة بالفيوم 

ومن داخل ورشة الحاج إبراهيم، أقدم الورش في صناعة فانوس رمضان الصاج والذي يضاء بالشموع ولمبة الكهرباء، الحاج إبراهيم أقدم صنايعي وأشهرهم في صناعة الفوانيس اليدوي والذي ورث المهنة عن جده وأبيه، كما أنه يحبها وليس الأمر مجرد وراثة فقط.

وقال أشهر صنايعي للفوانيس الصاج: “أنا في العقد السادس من عمري وبشتغل في المهنة منذ أكثر من 50 عام، تعلمت أنا وأشقائي صناعة الفانوس الصاج الذي يحمل كل معاني الفرحة والبهجة في شهر رمضان المبارك، واللي فات قديمه تاه”، وأكد أن الفانوس الكبير من الممكن أن يستغرق وقتًا يصل إلى يومين، حيث يتم تقطيع الصاج وأخذ المقاسات واستكمال تقفيل الفانوس باللحامات.

الخامات المستخدمة في صناعة الفانوس أبو شمعة

وأضاف الحاج إبراهيم أن الخامات المستخدمة في الصناعة الفوانيس هي الصفيح والزجاج و"الأزير" التي يستخدم في عملية اللحام، مضيفا أننا حريصون على تطوير شكل الفوانيس، حريصون على الخامة والجودة أكثر من المكاسب المادية حفاظا على سمعة واسم العائلة لأنها ورشة وراثية من الأب إلى الجد وسوف يتم وراثتها من بعدي لأبنائي.


الفانوس أبو شمعة تحول لفانوس أبو لمبة عصر التكنولوجيا 

وأوضح أقدم صانعي الفوانيس أبو  شمعة، أن الفوانيس الصغيرة سيطرت على الشوارع أثناء رمضان لفترات طويلة واقتصر وجود الفوانيس كبيرة الحجم على المساجد والبيوت، ومع انتشار استخدام الكهرباء بدأت الفوانيس الكبيرة في الانتشار بالشوارع في رمضان وبدأت في مزاحمة الزينة في مكانها بين البيوت، كما بدأت تدخل في أسباب تفاخر كل مجموعة من الأطفال والشباب بأنهم أفضل من زينوا شوارعهم استقبالا للشهر الكريم.

في صناعة الفوانيس عن الأشكال يقول عم إبراهيم: "بنعمل هنا فوانيس على شكل القدس، والفانوس أبو ولاد، والنجمة أصعب تصميم"، معللًا صعوبة الفانوس تلك الأشكال لاستهلاكها ما يزيد على 66 قطعة زجاج ملون.


ارتفاع أسعار الفانوس الصاج أبو  شمعة

وأكد أقدم صانعي فانوس أبو شمعة بأن أسعار التصنيع زادت السنادي بسبب استيراد الصفيح والتصدير"، كلمات عبر بها الحاج إبراهيم عما يواجهه في حرفته من تغيرات كل عام، وعن نسب البيع هذا العام يقول إنها قلت بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع أسعار الفوانيس، والتي نتجت عن ارتفاع أسعار الخامات، حيث يصل سعر الفانوس كبير الحجم إلى 3000 جنيه، وسعر الفانوس صغير الحجم 35 جنيها، وسعر الفانوس متوسط الحجم 180 جنيها.

فوانيس صاج
فوانيس صاج
فوانيس صاج
فوانيس صاج

فوانيس صاج
فوانيس صاج
فوانيس صاج
فوانيس صاج
فوانيس صاج
فوانيس صاج
فوانيس صاج
فوانيس صاج
عم ابراهيم أشهر صنايعي الفانوس الصاج ابو شمعه بالفيوم رمضان صناعة الفوانيس شهر رمضان المبارك الفيوم

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