الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

دورة تدريبية لمستفيدات "تكافل وكرامة" حول صناعة الجلد والشنط القماش بالفيوم

وحدة أيادي مصر بالفيوم
وحدة أيادي مصر بالفيوم تنفذ دورة تدريبية لمستفيدات تكافل وك

نفَّذت وحدة "أيادي مصر" بديوان عام محافظة الفيوم، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برئاسة الدكتورة هويدا مدحت، وبالتعاون مع مدرسة "ابتكار خانة"، دورة تدريبية للسيدات المستفيدات من برنامج "تكافل وكرامة"، على صناعة الشنط القماش والجلد.

وقال الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، إن الدورة التدريبية تم تنفيذها بجمعية تنمية المجتمع بجرفس، وجمعية "رواد الخير" بقرية العزب، بمشاركة ٦٩ سيدة من مستفيدات برنامج تكافل وكرامة، وتم تدريبهن على صناعة الشنط الجلد، والشنط القماش بأحجامها المختلفة، وذلك بالتعاون مع جمعية "المصريين أولى لتعلم الحرف اليدوية".

وأضاف، أن وحدة أيادي مصر، ستقوم بالتسويق الإليكتروني لمنتجات السيدات المستفيدات من الدورة التدريبية، عن طريق منصة أيادى مصر، كما سيتم توزيع ماكينات خياطة على المتفوقات منهن مقدمة من مدرسة "ابتكار خانة".  

ولفت المتحدث الرسمي للمحافظة، إلى أن هذه الدورة التدريبية، تأتي ضمن مجموعة الدورات التى ستنفذها مدرسة "ابتكار خانة" بالتعاون مع المشروع القومي "أيادى مصر"، بهدف مساعدة النساء والفتيات على تحقيق الاكتفاء الاقتصادي، وتعلم حرفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "المصريين أولى لتعلم الحرف اليدوية"، والتي ستقوم بتوفير المدربين خلال الدورات التدريبية.

وحدة أيادي مصر بالفيوم تنفذ دورة تدريبية لمستفيدات تكافل وك
وحدة أيادي مصر بالفيوم تنفذ دورة تدريبية لمستفيدات تكافل وك
وحدة أيادي مصر بالفيوم تنفذ دورة تدريبية لمستفيدات تكافل وك
وحدة أيادي مصر بالفيوم تنفذ دورة تدريبية لمستفيدات تكافل وك
وحدة أيادي مصر بالفيوم تنفذ دورة تدريبية لمستفيدات تكافل وك
وحدة أيادي مصر بالفيوم تنفذ دورة تدريبية لمستفيدات تكافل وك
وحدة أيادي مصر بالفيوم تنفذ دورة تدريبية لمستفيدات تكافل وك
وحدة أيادي مصر بالفيوم تنفذ دورة تدريبية لمستفيدات تكافل وك
وحدة أيادي مصر بالفيوم تنفذ دورة تدريبية لمستفيدات تكافل وك
وحدة أيادي مصر بالفيوم تنفذ دورة تدريبية لمستفيدات تكافل وك
وحدة أيادى مصر دورة تدريبية لمستفيدات تكافل وكرامة صناعة الجلد والشنط القماش محافظ الفيوم تكافل وكرامة

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