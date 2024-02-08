الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بحضور علماء الأزهر والصوفية.. الطريقة الهاشمية تواصل احتفالات مولد السيدة زينب

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب

تواصل الطريقة الهاشمية، احتفالاتها بمولد السيدة زينب- رضي الله عنها وأرضاها- وذلك بمقرها بحي السيدة زينب في حضور عدد كبير من علماء الأزهر الشريف وزارة الأوقاف ودار الإفتاء ومشايخ الطرق الصوفية، فضلا عن ضيوف مصر من علماء الأمة الإسلامية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من رجال القضاء.

txt

الأوقاف تعلن غلق مسجد السيدة زينب مؤقتًا لإنهاء عملية التطوير

وبدأت الطريقة احتفالاتها بولد السيدة زينب في يوم الأحد الماضي، 4 فبراير وتستمر الاحتفالات حتى مساء اليوم الخميس، 8 فبراير، بحضور شيخ الطريقة الدكتور محمد أبو هاشم، شيخ الطريقة الهاشمية، وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، والمئات من مريدي الطريقة الهاشمية الذي يأتون من كل حدب وصوب.

وشلمت ليالي الطريقة الهاشمية، حلقات الذكر، وتلاوة القرآن، وذكر سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في حضور عدد من القراء والمنشدين والمبتهلين وحظى المريدين بجو ملئ بالسكينة والروحانيات.

جدير بالذكر أن الاحتفالات بتلك الذكرى العطرة بدأت منذ أسبوع، وكما احتفلت مؤسسة بيت الإنشاد برئاسة الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين ورئيس مجلس الأمناء، بمركز شباب السيدة زينب، وشهد محيط مسجد السيدة زينب توافد الزائرين حيث قدمت خدمات الطرق الصوفية الطعام والشراب للمحتفلين.

وفي وقت سابق قالت وزارة الأوقاف إنه نظرًا لدخول أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب- رضي الله عنها- مراحلها الأخيرة وكثافة العمل بالمسجد، فإن مديرية أوقاف القاهرة مضطرة إلى غلق المسجد مؤقتًا لتمكين الجهة المنفذة من سرعة إنهاء أعمال التطوير الشامل للمسجد بكل ساحاته  وملحقاته.

وأوضحت الوزارة أنه تم تطبيق هذا الغلق المؤقت بدءًا من يوم الخميس 1 فبراير 2024م على أمل الانتهاء من عملية التطوير قبل حلول شهر رمضان.

جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب
الطريقة الهاشمية مولد السيدة زينب حي السيدة زينب شيخ الطريقة الدكتور محمد أبو هاشم شيخ الطريقة الهاشمية

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

"البترول": تعليمات صارمة لشركات العمالة برفع الأجور تنفيذًا لقرارات الرئيس السيسي

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

زيادة الأجور والمعاشات بينها.. الحكومة توافق على 15 قرارًا جديدًا

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"