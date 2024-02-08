بحضور علماء الأزهر والصوفية.. الطريقة الهاشمية تواصل احتفالات مولد السيدة زينب

تواصل الطريقة الهاشمية، احتفالاتها بمولد السيدة زينب- رضي الله عنها وأرضاها- وذلك بمقرها بحي السيدة زينب في حضور عدد كبير من علماء الأزهر الشريف وزارة الأوقاف ودار الإفتاء ومشايخ الطرق الصوفية، فضلا عن ضيوف مصر من علماء الأمة الإسلامية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من رجال القضاء.

وبدأت الطريقة احتفالاتها بولد السيدة زينب في يوم الأحد الماضي، 4 فبراير وتستمر الاحتفالات حتى مساء اليوم الخميس، 8 فبراير، بحضور شيخ الطريقة الدكتور محمد أبو هاشم، شيخ الطريقة الهاشمية، وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، والمئات من مريدي الطريقة الهاشمية الذي يأتون من كل حدب وصوب.

وشلمت ليالي الطريقة الهاشمية، حلقات الذكر، وتلاوة القرآن، وذكر سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في حضور عدد من القراء والمنشدين والمبتهلين وحظى المريدين بجو ملئ بالسكينة والروحانيات.

جدير بالذكر أن الاحتفالات بتلك الذكرى العطرة بدأت منذ أسبوع، وكما احتفلت مؤسسة بيت الإنشاد برئاسة الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين ورئيس مجلس الأمناء، بمركز شباب السيدة زينب، وشهد محيط مسجد السيدة زينب توافد الزائرين حيث قدمت خدمات الطرق الصوفية الطعام والشراب للمحتفلين.

وفي وقت سابق قالت وزارة الأوقاف إنه نظرًا لدخول أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب- رضي الله عنها- مراحلها الأخيرة وكثافة العمل بالمسجد، فإن مديرية أوقاف القاهرة مضطرة إلى غلق المسجد مؤقتًا لتمكين الجهة المنفذة من سرعة إنهاء أعمال التطوير الشامل للمسجد بكل ساحاته وملحقاته.

وأوضحت الوزارة أنه تم تطبيق هذا الغلق المؤقت بدءًا من يوم الخميس 1 فبراير 2024م على أمل الانتهاء من عملية التطوير قبل حلول شهر رمضان.

جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب

جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب

جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب

جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب

جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب

جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب

جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب

جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب

جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب

جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب

جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب

جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب

جانب من الاحتفال بمولد السيدة زينب