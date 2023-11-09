الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الساحة الهاشمية تختتم احتفالاتها بمولد الإمام الحسين (صور)

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

تواصل ساحة الهاشمية، لشيخها الدكتور محمد أبو هاشم، شيخ الطريقة الهاشمية وأمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، بحي الحسين، احتفالاتها بمولد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه- والذي بدات فعاليتها منذ بداية الأسبوع الجاري وتنتهي اليوم الخميس.

IMG-20231109-WA0011

وتشهد الساحة إقبالًا كبيرًا من كبار علماء الأزهر الشريف وعدد قيادات المؤسسات الدينية، وعدد لافت من  علماء الدين من خارج مصر فيها، وعدد من أعضاء مجلس النواب والمستشارين.

IMG-20231109-WA0009
txt

المئات يفترشون ساحة الحسين في الليلة الختامية لمولده (صور)

وشهدت الساحة على مدار أيام الأسبوع الجاري، إحياء ذكرى مولد سيدنا الإمام الحسين، بالذكر والإنشاد والابتهالات، وكلمات وخطب من علماء الدين عن حب سيدنا النبي وأخلاق الرسول صلي الله علية وسلم وآل بيته الكرام، وعلى مدار اليوم تمتلئ الساحة الهاشمية بحي الحسين، بذكر النبي علية الصلاة والسلام، والمدح والإنشاد الديني في حب رسول الله، ذلك بحضور الدكتور محمد أبو هاشم.

IMG-20231109-WA0008

وتوافد الآلاف على ساحة «أبو هاشم» بحي الحسين، للاحتفال بمولد الحسين، والذي يتم الاحتفال به سنويا مرتين كل عام، حيث يحضر أبناء الطرق  الصوفية ومحبي آل البيت من كل حدب وصوب حب في آل بيت رسول الله.

IMG-20231108-WA0024
IMG-20231108-WA0025
IMG-20231108-WA0026
IMG-20231108-WA0028
IMG-20231108-WA0030
IMG-20231108-WA0029
IMG-20231108-WA0031
الدكتور محمد أبو هاشم شيخ الطريقة الهاشمية محمد أبو هاشم ساحة الهاشمية اللجنة الدينية بمجلس النواب الإمام الحسين رضي الله عنه الإمام الحسين علماء الازهر الساحة الهاشمية

الأكثر قراءة

إيهود أولمرت: نتنياهو يعانى "انهيارًا عصبيًا".. وبقاؤه خطر على إسرائيل (فيديو)

الانقسامات تضرب أحزاب الحركة المدنية.. والقيادات يتبادلون الاتهامات

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

تميم فى مصر: مساع حثيثة بين القاهرة والدوحة لوقف "الجحيم فى غزة"

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

سماسرة الدم.. كيف يدير مساعدو الرئيس الأمريكى ملف العدوان الإسرائيلى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس