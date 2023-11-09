الساحة الهاشمية تختتم احتفالاتها بمولد الإمام الحسين (صور)

تواصل ساحة الهاشمية، لشيخها الدكتور محمد أبو هاشم، شيخ الطريقة الهاشمية وأمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، بحي الحسين، احتفالاتها بمولد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه- والذي بدات فعاليتها منذ بداية الأسبوع الجاري وتنتهي اليوم الخميس.

وتشهد الساحة إقبالًا كبيرًا من كبار علماء الأزهر الشريف وعدد قيادات المؤسسات الدينية، وعدد لافت من علماء الدين من خارج مصر فيها، وعدد من أعضاء مجلس النواب والمستشارين.

وشهدت الساحة على مدار أيام الأسبوع الجاري، إحياء ذكرى مولد سيدنا الإمام الحسين، بالذكر والإنشاد والابتهالات، وكلمات وخطب من علماء الدين عن حب سيدنا النبي وأخلاق الرسول صلي الله علية وسلم وآل بيته الكرام، وعلى مدار اليوم تمتلئ الساحة الهاشمية بحي الحسين، بذكر النبي علية الصلاة والسلام، والمدح والإنشاد الديني في حب رسول الله، ذلك بحضور الدكتور محمد أبو هاشم.

وتوافد الآلاف على ساحة «أبو هاشم» بحي الحسين، للاحتفال بمولد الحسين، والذي يتم الاحتفال به سنويا مرتين كل عام، حيث يحضر أبناء الطرق الصوفية ومحبي آل البيت من كل حدب وصوب حب في آل بيت رسول الله.