المئات يفترشون ساحة الحسين في الليلة الختامية لمولده (صور)

افترش المئات من المريدين ساحة مسجد الإمام الحسين لحضور احتفالات الليلة الختامية لمولده حيث توافد المحبين من المحافظات المختلفة لإحياء هذه الليلة.

زوار الحسين يوزعون النفحات

وحرص عدد من الزائرين على توزيع النفحات من المأكولات والمشروبات والحلوى على المحبين فيما نظم البعض حلقات ذكر وإنشاد كما أضاء بعض السيدات الشموع ورسم الحناء.

الطرق الصوفية تحتفل بمولد الحسين

تستعد الطرق الصوفية اليوم للاحتفال بـ مولد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، ابن بنت رسول الله وسيد شباب أهل الجنة، ويتم الاحتفال بـ” مولد الحسين في مصر” مرتين في العام الهجري الواحد حيث أن المرة الأولي يكون في شهر شعبان لأنه ولد في هذا اليوم والذي ولد فيه والمرة الثانية يتم الأسبوع الأخير من شهر ربيع الأول في ذكرى وصول الرأس الشريف إلى مصر وذلك كل عام، بالتالي سوف يوافق الاحتفال بهذه المناسبة اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر الجاري.

توافد المواطنين من جميع المحافظات

ويعتبر الاحتفال بـ”مولد الحسين في مصر” من المناسبات التي يعكف الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية لحضورها ولا تقتصر تلك المناسبة على أتباع الطريقة الصوفية فقط بل من قبل جموع الشعب، ويتوافد العديد من المواطنين الملايين من محبي آل البيت، وذلك بمقر مسجد الحسين الكائن بوسط مدينة القاهرة بمنطقة الجمالية، لحضور هذا الحدث الذي يشاك فيها العديد من المنشدين.

مولد الإمام الحسين أكبر موالد مصر

ويعد المولد من أكبر المولد الموجودة في جمهورية مصر العربية بعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتقام فيه موائد الطعام لضيافة الحاضرين من كافة محافظات الجمهورية للاستمتاع بأجواء الاحتفال والاستمتاع بالإنشاد الديني والذكر والقرآن الكريم وما إلى ذلك من مراسم الاحتفالات.