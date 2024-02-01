الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأوقاف تعلن غلق مسجد السيدة زينب مؤقتا لإنهاء عملية التطوير

مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب

أعلنت وزارة الأوقاف عن غلق مسجد السيدة زينب بشكل مؤقت، لانتهاء أعمال الصيانة والتطوير.

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وقالت وزارة الأوقاف في بيانا لها::"نظرا لدخول أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها مراحلها  الأخيرة وكثافة العمل بالمسجد فإن أوقاف القاهرة مضطرة إلى غلق المسجد مؤقتا لتمكين الجهة المنفذة من سرعة إنهاء أعمال التطوير الشامل للمسجد بكل ساحاته  وملحقاته". 

وأوضحت الأوقاف أن الغلق المؤقت بدءا من اليوم الخميس الموافق ١ فبراير ٢٠٢٤م على أمل الانتهاء من عملية التطوير قبل حلول الشهر الكريم.

في سياق آخر، نشرت الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من المتقدمين لمسابقة القراءة الواعية "أفضل قارئ لسلسة رؤية "، وذلك يوم الثلاثاء الموافق:  6  / 2 /  2024م بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي في تمام الساعة التاسعة صباحًا، علمًا بأنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع علي الأصل، وصورة شخصية حديثة، وصورة شهادة الميلاد وصورة الرقم القومي لولي الأمر للناشئة، على النحو التالي:
الفرع الأول (إصدارات رؤية باللغة العربية)
م الاسم المديرية
1. أحمد رجب محمد سالم القليوبية
2. يوسف محمد محمد علي الجيزة
3. إبراهيم محيي محمد الشعشاعي الغربية
4. أنس محمد عبد المنعم محمد الشرقية
5. سناء طه السيد موسى  المنوفية
6. شعبان محمد شعبان عطية جاب الله القليوبية
7. خالد إبراهيم رمضان محمد أسيوط
8. عماد محمد السيد علي مجاهد شمال سيناء
9. سامح أحمد مأمون البلتاجي  دمياط
10. محمود محمد محمد المعصراني الغربية
11. محمد محمد علي الشاذلي  جنوب سيناء
12. مصطفى محمد عبد النبي فرماوي الجيزة
13. خلود رفعت حامد السيد مرسى مطروح
14. أحمد عثمان متولي متولي الشرقية
15. كامل أنيس عبد الله أحمد بني سويف
16. منال عبد المجيد محمود الجيزة
17. علاء عبد الحليم دسوقي إبراهيم البحيرة
18. جمال عبد المجيد مرجاوي الجيزة
19. محسن محمد حسانين أحمد  القليوبية
20. تامر أبو الخير عمر محمد القاهرة
21. محمد سعد إبراهيم عبد المقصود البحيرة
22. هناء محيي الدين محمد السروي المنوفية
23. حنان عبد الفتاح محمد أحمد الإسكندرية

الفرع الثاني: إصدارات (رؤية) باللغة الإنجليزية:.
م الاسم المديرية
1 إسلام المهدي أحمد إبراهيم كفر الشيخ

الفرع الثالث: إصدارات (رؤية) للنشء:
م الاسم المديرية
1 سيف الدين أحمد رجب محمد القليوبية
2 تبارك هاني عبد العزيز زيادة الغربية
3 سارة سامح صبري راشد الدقهلية
4 نوران هاني عبد العزيز زيادة الغربية

مسجد السيدة زينب وزارة الأوقاف الأوقاف غلق المسجد أعمال التطوير الشامل

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