تخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلًا رمضان بالجيزة لتوفير السلع بأسعار مناسبة

تسعى محافظة الجيزة بالتعاون مع الغرفة التجارية والتموين والجهات المعنية نحو التوسع في معارض "أهلا رمضان" لتغطية كل قطاعات المحافظة وضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق والمعارض والمنافذ السلعية خلال هذه الفترة لتحقيق توازن في الأسعار.

وتكثف المحافظة جهودها للانتهاء من تجهيز معارض "أهلا رمضان" استعدادًا لافتتاحها خلال أيام، حيث بدأت في تجهيز ثلاثة معارض لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية بتخفيضات تصل لـ30%.

معارض أهلًا رمضان بالجيزة

تشمل معارض أهلا رمضان الجاري تجيهزها بمحافظة الجيزة معرض رئيسي يقام بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية، ومعرض أهلا رمضان بشارع المطار في إمبابة، ومعرض بشارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين، بالإضافة إلى معرضين بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.

ومن المقرر أن تتضمن معارض أهلا رمضان جميع السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية، ومنها: السكر، والأرز، والمكرونة، والزيت، والسمن، وكل أنواع الجبن والألبان، والبقوليات، ومستلزمات شهر رمضان من بلح، جوز هند، قمر الدين، إضافة إلى اللحوم والدواجن.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، كلف رؤساء المراكز والأحياء بالتواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين والمصانع بنطاق كل منهم لتوفير وإتاحة أكبر قدر من السلع الأساسية والاستراتيجية في الأسواق خلال الفترة القادمة بشكل مستمر، مع حث العديد من المحال الكبرى والمصانع بنطاق المحافظة على المشاركة في مبادرة (أهلًا رمضان) وطرح تخفيضات على السلع الغذائية.