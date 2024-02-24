السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلًا رمضان بالجيزة لتوفير السلع بأسعار مناسبة

معارض أهلًا رمضان
معارض أهلًا رمضان

تسعى محافظة الجيزة بالتعاون مع الغرفة التجارية والتموين والجهات المعنية نحو التوسع في معارض "أهلا رمضان" لتغطية كل قطاعات المحافظة وضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق والمعارض والمنافذ السلعية خلال هذه الفترة لتحقيق توازن في الأسعار.

وتكثف المحافظة جهودها للانتهاء من تجهيز معارض "أهلا رمضان" استعدادًا لافتتاحها خلال أيام، حيث بدأت في تجهيز ثلاثة معارض لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية بتخفيضات تصل لـ30%.

معارض أهلًا رمضان بالجيزة

تشمل معارض أهلا رمضان الجاري تجيهزها بمحافظة الجيزة معرض رئيسي يقام بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية، ومعرض أهلا رمضان بشارع المطار في إمبابة، ومعرض بشارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين، بالإضافة إلى معرضين بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.

ومن المقرر أن تتضمن معارض أهلا رمضان جميع السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية، ومنها: السكر، والأرز، والمكرونة، والزيت، والسمن، وكل أنواع الجبن والألبان، والبقوليات، ومستلزمات شهر رمضان من بلح، جوز هند، قمر الدين، إضافة إلى اللحوم والدواجن.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، كلف رؤساء المراكز والأحياء بالتواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين والمصانع بنطاق كل منهم لتوفير وإتاحة أكبر قدر من السلع الأساسية والاستراتيجية في الأسواق خلال الفترة القادمة بشكل مستمر، مع حث العديد من المحال الكبرى والمصانع بنطاق المحافظة على المشاركة في مبادرة (أهلًا رمضان) وطرح تخفيضات على السلع الغذائية.

اهلا رمضان معارض اهلا رمضان محافظة الجيزة أسعار السلع شهر رمضان التموين

الأكثر قراءة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

سعر الذهب اليوم فى مصر السبت 24-2-2024 فى محلات الصاغة

سعر الدولار اليوم فى مصر السبت 24-2-2024 فى البنوك

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 24-2-2024 فى الدورى الإنجليزى

انتهاء اجتماعات باريس بين مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل بشأن التهدئة فى قطاع غزة

تخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلًا رمضان بالجيزة لتوفير السلع بأسعار مناسبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال