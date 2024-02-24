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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل دور مريم أشرف زكي في سر إلهي

مريم اشرف زكي
مريم اشرف زكي

تواصل الفنانة الشابة مريم أشرف زكي تصوير دورها في مسلسل “سر إلهي” أمام والدتها النجمة روجينا تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

دور مريم أشرف زكي في سر الهي

وتجسد مريم أشرف زكي دور ابنة مي سليم التي تدخل في صراع مع روجينا خلال أحداث المسلسل. 

ويواصل أبطال وصناع مسلسل "سر إلهي" التصوير على قدم وساق للانتهاء من تصوير العمل قبل حلول شهر رمضان بوقت كاف وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة من الشركة المنتجة للمسلسل. 

وأوشك المخرج رءوف عبدالعزيز على الانتهاء من مونتاج الحلقات الأولى من العمل بالتزامن مع تصويره. 

قصة سر إلهي

وتدور أحداث "سر إلهي" بطولة الفنانة روجينا، الذي تخوض البطولة المطلقة الثالثة لها في شهر رمضان المبارك، حول السيدة التي تسمي نصرة، والتي ستجسدها الفنانة روجينا ضمن أحداث مسلسل "سر إلهي"، والتي تكون متزوجة من محمد ثروت الذي يشاركها بطولة العمل الفني "سر إلهي".

وسيسرق الفنان محمد ثروت، الذي يجسد شخصية زوج نصرة التي تلعبها الفنانة روجينا، ميراث أشقائها من أمها، كما سيتزوج من صديقتها، لتضطر إلى الانتقال إلى القاهرة وتغادر محافظة المنصورة لتعمل في إحدى دور رعاية كبار السن وتتعرف فيها على سيدة عجوز ويتم اتهامها بالقتل.

تتطور أحداث مسلسل "سر إلهي" لتخرج نصرة التي تلعب دورها الفنانة روجينا من السجن بعد اتهامها في قتل سيدة عجوز، لتتحول حياتها، وتحصل على ثروة غير متوقعة لتبدأ عملية الانتقام منهم، المسلسل تدور أحداثه في الحارة الشعبية في إطار اجتماعي كوميدي وأحداث تشويقية وتطور في شخصيات جميع الأبطال المحركة لأحداث العمل الفني.

أبطال سر إلهي

ويشارك في مسلسل "سر إلهي"، بجانب روجينا، عدد من نجوم الفن أبرزهم أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي ويوسف الأسدي، إخراج رءوف عبدالعزيز.

يذكر أن مريم أشرف زكي شاركت والدتها النجمة روجينا العام الماضي في بطولة مسلسل "ستهم" الذي شارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الفن، ومن أبرزهم:  إياد نصار، والفنان جهاد سعد، والنجمة نانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبدالحافظ، وإبراهيم السمان، والفنان بيومي فؤاد، والنجمة القديرة سلوى عثمان، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أولى تجاربه في الدراما، والمسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وتحت قيادة المخرج الكبير رءوف عبدالعزيز.

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