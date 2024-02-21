الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بروتوكول تعاون جديد بين مدينة الإنتاج الإعلامي وعرب سات

عبد الفتاح الجبالي
عبد الفتاح الجبالي والحميدي بن مناحي العنزي

أعلنت مدينة الإنتاج الإعلامي والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات)، عن توقيع اتفاقية جديدة تشمل عدد من مجالات التعاون.

وتأتي اتفاقية التعاون في إطار برتوكول التعاون المشترك واستكمالًا للشراكة الاستراتيجيه بين الطرفين،  وتم توقيع الاتفاقية على هامش النسخة الثالثة للمنتدى السعودي للإعلام الذى تقام فعالياته بالعاصمة السعودية الرياض في الفترة من 19 إلى 21  فبراير الجاري.  

تعاون بين مدينة الإنتاج الإعلامي وعرب سات

وأكد عبد الفتاح الجبالي رئيس  مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، في تصريحات له، حرص مدينة الإنتاج الإعلامي على فتح المزيد من منافذ التعاون مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائيّة "عرب سات"، المزود الرئيسي لخدمات البث الفضائي في المنطقة العربية والرائدة عالميًا  في مجال الاتصال، حيث تقدم عرب سات خدمات اتصالات فضائية متكاملة عبر منظومة أقمار صناعية متطورة تغطي نطاقات جغرافية واسعة تلبي كافة الاحتياجات  لعملائها في الشرق الأوسط وأفريقيا وقارات العالم الأخرى.

ومن جهته، أعرب المهندس الحميدي بن مناحي العنزي الرئيس التنفيذي لعرب سات، عن سعادته بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي وفتح آفاق لاتفاقيات جديدة تعزز الشراكة بين الجانبين وتدعم التنمية في كافة مجالات العمل الإعلامي والاتصالات الفضائية.

جدير بالذكر أن “عرب سات” تتخذ من مركز التدريب والتطوير بمدينة الإنتاج الإعلامي المركز الوحيد الرسمي والمعتمد لديها لتقديم كافة الخدمات التدريبية.

مدينة الإنتاج الإعلامي بروتوكول تعاون الإنتاج الإعلامي وعرب سات مدينة الإنتاج وعرب سات عبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي

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