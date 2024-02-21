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فن

بطولة سوسن بدر.. أحداث مسلسل حدوتة منسية الحلقة 20 ومواعيد عرضها

حدوتة منسية
حدوتة منسية

تواصل شبكة قنوات cbc عرض حلقات مسلسل حدوتة منسية الذي تصدر قائمة الأكثر بحثا مع اقتراب المسلسل من نهايته، واحتل مسلسل حدوتة منسية المركز التاني في قائمة الأعلى مشاهدة في مصر والعالم العربي عبر منصة watch it. 

مسلسل حدوتة منسية 

و يبحث ملايين المشاهدين عن موعد عرض مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر واحمد فهيم. 

وزاد البحث عن مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية لسوسن بدر وذلك بعد تشابك أحداث الحلقات وتصاعدها. 

وننشر خلال هذا التقرير موعد عرض مسلسل حدوتة منسية على شبكة قنوات cbc وقصته وأبطاله. 

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية الحلقة 20

يعرض مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر واحمد فهيم ومجموعة متميزة من النجوم عبر شبكة قنوات cbc من السبت إلى الأربعاء.

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل حدوتة منسية الحلقة 20 مساء اليوم الأربعاء على النحو التالي. 

تعرض الحلقة الجديدة 20 من مسلسل حدوتة منسية في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة cbc العامة ويعاد بواقع مرتين وتعاذ بواقع مرتين في تمام الساعة على شاشة cbc العامة وتعاد في تمام الساعة في تمام الساعة الثانية صباحا والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12 ظهرًا.

بينما تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل حدوتة منسية الحلقة 17 على cbc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساء وتعاد  في الساعة 10 صباحًا ثم تعاد مرة أخرى الساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

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ملخص أحداث مسلسل حدوتة منسية الحلقة 17 ومواعيد عرضه

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية على cbc الحلقة الجديدة

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية قصته وأبطاله.. الحلقة 16

أحداث مسلسل حدوتة منسية 

وتدور أحداث مسلسل حدوتة منسية حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هى المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيرت طوفان " الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث وتدخل في صراع معه بعد تهديده لها بالفساد حياة أبناء زوجها

وتشهد حلقة اليوم من مسلسل حدوتة منسية تهديد دهب لسعاد بعد معرفة ماضيها من خيرت طوفان كما يواجه عمر تهديدات بالفساد حياته المهنية بعد أن اتهمته إحدى الفتيات بالتحرش ويحاول نوح إنقاذ ابن شقيقه هاشم من تهديدات الهاكر وتجيب الحلقة عن سؤال هل تنجح سعاد في مواجهة التحديات التي ظهرت في حياتها بعد خروج خيرت طوفان من السجن. 

أبطال مسلسل حدوتة منسية 

مسلسل حدوتة منسية، مكون من 30 حلقة ويقوم  ببطولة مسلسل حدوتة منسية الحلقة 17كلا من  سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى،محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه ومسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين

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