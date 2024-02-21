مواعيد عرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك.. اشتعال أحداث الحلقة 19

استحوذ مسلسل بين السطور لصبا مبارك، على اهتمام المشاهدين منذ عرض أولى حلقاته عبر شبكة قنوات ON، منتصف شهر يناير الماضي.

ونال مسلسل “بين السطور” بطولة صبا مبارك واحمد فهمي ومجموعة متميزة من نجوم الفن إشادات واسعة من الجمهور والنقد نظرا لقصته المختلفة والمشوقة.

وتصدر مسلسل “بين السطور” لـ صبا مبارك، قائمة الأكثر بحثا عبر محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال هذه الفترة.

وزاد البحث بين جمهور ومحبي مسلسل “بين السطور”، عن مواعيد عرض المسلسل بطولة صبا مبارك وقصته وأبطاله وموعد الحلقة الجديدة.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم مواعيد عرض مسلسل بين السطور وموعد الحلقة الجديدة.

موعد عرض الحلقة 19 مسلسل بين السطور لصبا مبارك

يعرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك واحمد فهمي عبر شبكة قنوات ON وON drama من الأحد إلى الخميس يوميا وتعاد حلقات العمل بشكل مجمع يومي الجمعة والسبت.

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور لصبا مبارك الحلقة 19 مساء اليوم الأربعاء، على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء وتعاد في المرة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا ثم تعاد مرة أخرى في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم التالي.

بينما تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل “بين السطور” لصبا مبارك الحلقة 19 على شاشة “اون دراما” في تمام الساعة العاشرة مساء إذ تعرض اليوم الأربعاء الحلقة الـ 19، والإعادة تكون فى تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى، وتعاد مرة ثانية الساعة الخامسة مساء.

قصة مسلسل بين السطور

وتشهد الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور لصبا مبارك أحداث ساخنة حيث تنجح خطة هند سالم مع بكر معد برنامجها في خداع العاملين بالقناة بتسريب خبر انتقالها الي قناة أخرى بينما يحاول تصحيح الخطأ الذي ارتكبه مع يحيى مدير اعمال جيمي اندرسون بإطلاق سراحه بعد أن تم احتجازه من قبل أحد العاملين في مكتبه

وتدور أحداث مسلسل الفنانة صبا مبارك “بين السطور”، فى إطار تشويقي مليء بالغموض والإثارة، حول صبا مبارك التي تلعب دور إعلامية شهيرة تُدعى (هند سالم)، المتزوجة من حاتم ويجسده النجم أحمد فهمي الذي تنقلب حياته رأسا على عقب ويتحول من وكيل نيابة إلى محامي، ومن ثم تتورط (هند) في قضية ما بسبب رغبتها في إنقاذ برنامجها،كما يتم اتهامها في مقتل جيمي اندرسون لاعب الرماية الذي يلقى حتفه أثر حادث سيارة ولكن تثار الشكوك حول مقتله ليتم الكشف عن الكثير من الأمور في حياتها وماضيها.

أبطال مسلسل “بين السطور” وعدد حلقاته

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، ومن بطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.