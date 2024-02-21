الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

حكايات أبطال خارج الضوء.. الوثائقية تعرض فيلم "الإسعاف المصري"

الوثائقية
الوثائقية

تعرض القناة الوثائقية مساء اليوم، الفيلم الوثائقي الجديد “الإسعاف المصري” حكايات أبطال خارج الضوء. 

ويعرض الفيلم في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة الوثائقية ويعد فيلم “الإسعاف المصري” أحد الانتاجات الاصلية والحصرية للقناة الوثائقية خلال شهر فبراير، والتي تميزت بتقديم مجموعة من الأفلام الوثائقية الهامة خلال الفترة الماضية ما دفع بالقناة الي المقدمة محققة أعلى نسبة مشاهدة. 

ونشرت القناة الوثائقية البرومو الدعائي للفيلم الوثائقي “الإسعاف المصري” منوهة عن عرضه مساء اليوم الأربعاء. 

الفيلم الوثائقي "الإسعاف المصري.. بطولات خارج دائرة الضوء"، يوثق حكاية هيئة الإسعاف المصرية منذ نشأتها وصولًا إلى التطور الكبير الذي تشهده حاليًا.

ويستعرض الفيلم في قالب إنسانى مشاهد مؤثرة لأصعب حالات الإنقاذ التي قام بها رجال الإسعاف، والطبيعة الشاقة لعمل المُسعفين، كاشفًا عن أسرار مهنة تُشكل طوق النجاة الأول للجميع لحظة وقوع الكوارث والأزمات.

أفلام القناة الوثائقية خلال شهر فبراير 

وتعرض القناة الوثائقية، خلال شهر فبراير، مجموعة متميزة من الأفلام الجديدة، عقب النجاح الذي حققته القناة خلال الفترة الماضية، بعرض عدد من الأعمال الوثائقية المميزة.

وتواصل القناة "الوثائقية" نجاحاتها بعرض أكثر من فيلم وثائقي متنوع خلال شهر فبراير نرصدها في السطور التالية:

مقبرة نفرتيتي المفقود

و"الوثائقية" تعرض خلال شهر فبراير أيضًا؛ الفيلم الوثائقي "مقبرة نفرتيتي المفقودة"، الذي يوثق حياة الملكة المصرية الجميلة نفرتيتي، زوجة الملك أمنحتب الرابع، كاشفًا عن لغز المقبرة الملكية التي دُفنت فيها، والتي كانت مختبئة خلف مقبرة الملك توت عنخ آمون. يستعرض الفيلم مشاهد لمومياء الملكة نفرتيتي، التي عاشت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، مسدلًا الستار عن كثير من الأسرار داخل مقبرتها.

الحياة في كوبا 

كما تعرض الفيلم الوثائقي "الحياة في كوبا"، الذي يوثق بعيدًا عن المتداول من خلال نشرات الأخبار، وجهًا آخر للحياة هناك، ويستعرض الفيلم الحياة الاجتماعية لمواطني كوبا، وظروف معيشتهم، مسلطًا الضوء على أبرز المهن التي يمارسونها في بلد كاريبي معروف بطبيعته السياحية الساحرة

الفيلم الوثائقي الإسعاف المصري الإسعاف المصري على الوثائقية القناة الوثائقية افلام القناة الوثائقية في فبراير فيلم الإسعاف المصري على الوثائقية

مواد متعلقة

بروتوكول تعاون جديد بين مدينة الإنتاج الإعلامي وعرب سات

بطولة سوسن بدر.. أحداث مسلسل حدوتة منسية الحلقة 20 ومواعيد عرضها

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل دور دنيا المصرى فى "حق عرب" و"بيت الرفاعى"

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على شخصيات الجزء الثالث من مسلسل "يحيى وكنوز"

ألبرت شفيق: لدينا استعداد خاص لشهر رمضان ونمتلك وجبة دسمة من الدراما سترضى جميع الأذواق

مسلسلات رمضان 2024.. أمين بو حافة يضع الموسيقى التصويرية لـ"الحشاشين"

هاني فرحات: "ليال سعودية مصرية" تخلق تكامل وتعاون بين البلدين

أحداث مسلسل "بين السطور" لصبا مبارك.. هل تنجح هند سالم في تجاوز أزماتها؟

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

مصر كلمة السر.. لماذا تخشى إسرائيل غزو مدينة رفح بريًا؟

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس غدٍ الخميس

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

مصر تحرج أمريكا فى العدل الدولية.. كشف لجرائم الاحتلال ودعم أمريكى مطلق

مصر تُحاصر إسرائيل أمام "العدل الدولية" فى مرافعة تاريخية لأجل فلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية